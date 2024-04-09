護膚教學｜眼霜無法去皺？化妝師公開眼部正確護理 3步眼部提拉法

【眼霜用法／眼霜推薦2024】眼睛作為靈魂之窗，既可以透露表情動作，亦可以表露疲態與年齡。不想盡顯老態、細紋出現，就要好好的重點保養！眼部產品之多：眼部精華、眼霜、眼膜等，我們又應該如何選擇合適的抗老去皺眼霜呢？



不論你是仍在尋覓合適的眼部產品、在眼霜護理上走了不少彎路，除了產品你未選對之外，亦可能是你的護理手法出錯，令功效大打折扣。想了解眼霜正確手法，不妨看看化妝師Kevin 老師的教學吧！

眼霜並不是只用在眼周？

不少女生在護理保養時，都擔心眼霜、精華等會對臉部造成負擔，深怕塗得太多、太厚會適得其反，長出暗粒、脂肪粒或暗瘡。Kevin 老師指其實眼霜並不是只用在眼周，反而笑肌到眼角都可以用上，一次護理法令紋、眼紋等問題。需要大範圍護理的原因是，眼部活動時需要周邊的肌肉、脂肪以及膠原蛋白共同協調，所以其實從眼睛上方的眉骨、太陽穴以至顴骨，一整個範圍都需要精心保養。

眼部護理需要大範圍護理！（RED＠Kevin 老師）

眼霜正確手法 3步眼部提拉法

眼周血液循環不勻、過勞就會令黑眼圈、眼袋、細紋等出現。想要好好善用眼霜以作重點保養，Kevin 老師指保濕、養分、放鬆以及舒緩就是眼部保養的致勝法則，眼霜亦要用上合適的保養方法。

眼霜用法：1. 點開眼霜

首先以尾指指甲般的大小拿取眼霜，於上下眼皮平均地點開，再以輕柔的手法，從眼頭至眼尾、再到太陽穴，由內到外地推開眼霜。

眼霜用法：1. 點開眼霜，由內到外地推開（RED＠Kevin 老師）

眼霜用法：2. 剪刀手法按壓

推開眼霜後，為了更好的深入皺紋紋路當中，可以利用兩指呈一個剪刀狀，再打圈按摩眼部。之後再重點按壓眼部，特別是眼頭、淚溝位置，最後以雙手手指作彈琴般，輕彈眼部十秒，以助血液循環。

眼霜用法：3. 搓熱按貼

按壓、按摩過後，最後雙手搓熱，再以手心按眼部。想更為便捷的話，亦可以使用蒸氣眼膜。