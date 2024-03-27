化妝教學｜中庭長／人中長顯老顯兇？4大重點修飾五官 打造年輕感

近年的妝效偏向自然、打造年輕感，而對於中庭長、人中長的女生來說，一味追求年輕感，只追從流行的重腮紅、臥蠶元素的話，反而會適得其反，將面上缺陷盡露，令到五官更加顯老又顯兇。



想知道中庭長、人中長的女生應該如何化出顯嫩的感覺？不妨了解一下台灣YouTuber Astor 分享：自測五官比例、針對五官調整的化妝貼士。

你是真的中庭長嗎？自測五官比例

不少女生認為自己是長臉型、中庭長，不過每個人的五官都是獨一無二的，單憑一、兩個特徵確是難以確定自己的真正五官比例。想真正了解自己的臉部優勢，可以利用 Astor 的自測五官比例法，看看你是真正中庭長或是三庭比例平衡，只是五官細節比例失衡。

先將面部分成三部分：由額頭上緣到眉心是上庭、眉心到鼻尖是中庭、鼻尖到下巴是下庭，通常三庭範圍都是相對平衡的，而鼻子本身條件就會影響到視覺上的中庭感覺以及比例，例如鷹鼻、鼻較低的人。

三庭五眼的五官比例為最平均的（freepik）

自測五官細節比例有否失衡

如果在自測五官比例中，你發現自己的五官比例並沒有過份失衡，但你是長臉女生、方臉或國字臉女生，因為你的下顎骨較低，令面部的垂直延伸感覺較明顯，令面部留白較強；這個情況可以利用眼下腮紅、臥蠶去降低面部存在、留白感。

而除了先天臉型，常見的五官細節比例失衡亦有眼位高以及人中長。想知道眼位是否高的話，可以拍下自己的正面相，將其放大至整個畫面，留意自己的眼位有多偏向上方，高出1／2以上則是高眼位。人中部分則會以眉眼距離作判斷，若然人中比眉眼距離多的話，則是人中長。

中庭長、人中長女生真正修飾位置是靠這些？

若然五官比例並失衡，只是五官細節比例失衡，Astor 分享出4個合適的化妝重點，修飾顯老又顯兇的感覺。

長中庭化妝重點：1. 淡眉色



長中庭已經有較強的面部留白，要是過份強調眉部，用上深色的眉色，就會令視感上更加拉長眉心到鼻尖的中庭位置。要降低中庭的存在感，減低眉色與臉頰的對比。

長中庭化妝重點：1. 淡眉色（YouTube@Astor）

長中庭化妝重點：2. 簡化眼影



網上眼影教學有成千上萬，萬變不其中的是要用上漸層的畫法，利用深淺色的位置堆疊去營造出整個眼型的深遂度。Astor 指若然眼型較近的話，其實上眼影最好利用同一淡色調眼影，並簡化步驟，有助提亮眼皮、修飾眉壓眼。而下眼位則是為了降低眼位，可以用淡色調眼影加寬下眼簾。

長中庭化妝重點：3. 腮紅向下打



長中庭的化妝重點在於減低留白，眼下胭脂其實無效修飾臉頰兩邊留白，想要好好修飾臉頰留白，可以利用腮紅作為修容，讓整體感覺縮小。

長中庭化妝重點：3. 腮紅向下打（YouTube@Astor）

長中庭化妝重點：4. 兔子舌頭妝



除了眉色，其實唇色亦要避免過份明顯，特別最近流行的外擴、水潤的唇妝，雖然能夠打造軟萌無害的純慾感，但是唇邊緣太過明顯的話亦會令妝感略顯老氣、人中位置更加明顯。