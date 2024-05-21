化妝教學｜化妝師分享化出大熱透明感妝容 秘訣在「倒序化妝」？

今年的妝容重點之冠絕對是透明感，不少品牌都有推出顏色特別的亮閃調眼影、唇釉、亮光等產品。要打造透明感，除了用上水潤、微閃亮光澤、顏色相對較輕柔的化妝品，當中更有一個不可或缺重點：乾淨度，若然缺乏一個透亮乾淨的打底，之後的妝感亦無法好好發揮，就好比淨白的畫紙最能顯現色彩般。



想化出今年大熱的透明感妝容，應該如何打造透薄輕盈同時不顯髒的底妝呢？明星化妝師 唐毅老師分享原來只需要以下的小技巧，稍微調整，就連化妝新手亦可以輕鬆化出高級感！

大熱透明感妝容秘訣在「倒序化妝」？（IG@timage_official）

透明感妝容教學｜1. 打造乾淨粉底

平日女生化妝步驟，普遍是先化好底妝再接著眼妝，但其實這樣很容易令底妝被弄花，而且眼妝很容易會掉落，令原本遮好的眼底變得髒兮兮、熊貓眼般。唐毅老師分享，想打造乾淨粉底，可以先化好眼妝再底妝，化眼妝時更可以濕敷一張化妝棉片或用上面膜棉片，眼影不容易掉落之餘更可以養膚。

透明感妝容教學｜2. 修飾三庭五官

想要有微整形的效果，眉型乾淨、自然不單有神，更可以透過眉型稜角弧度去加強五官視覺效果，讓五官更加立體。掌握正確的眉型是首要任務，而化妝後眉眼距離會被拉近，如果在化眼妝前化好眉型，有機會畫出偏短、過長或不夠平整的眉毛，無法好好修飾五官；所以眼妝之後才畫上眉型更易掌握！

透明感妝容教學｜2. 修飾三庭五官（IG@timage_official）

透明感妝容教學｜3. 眼妝暈染均勻

不少女生化眼妝時都有一個困擾，就是眼妝不夠均勻，搜查教學時不是「C段眼影」就會是。新手想輕鬆畫出眼妝，可以從眼睫毛根部開始畫，以向上的扇形手法，配合先深後淺的眼影，這樣的眼妝暈染自然之餘，新手亦不會畫出厚重「一達達」！

透明感妝容教學｜3. 眼妝暈染均勻（IG@timage_official）

透明感妝容教學｜4. 眼妝小技巧

除了眼影有機會弄到「一達達」外，眼線以及眼睫毛膏亦是容易花掉、融妝的部分。唐毅老師指先弄好眼睫毛再處理眼線，就不易弄花眼妝。若然是比較硬的眼睫毛，平日需要多花力氣夾眼睫毛的女生，可以試試先塗上眼睫毛膏後夾，這樣會更好定形。

透明感妝容教學｜5. 透亮感並非靠厚重遮掩

當整個妝容都處理得七七八八時，局部的遮瑕可以留在最後，修容、胭脂等之後再處理遮瑕，以自然輕柔的手法上妝。