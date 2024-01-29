化妝教學｜紅唇妝時尚又顯白！化妝師教搽紅唇膏不顯唇紋技巧

【紅色唇膏教學/搽唇膏技巧】紅色唇膏作為唇膏界的經典色調，長青不敗、顯白又時髦，每位女生手袋都必須要有一枝。不少女生或多或少都會擔心，塗抹後紅色唇膏後顯老又顯唇紋，或者是唇色過深，完全不上色。《01女生》邀請到 化妝師 Yoyo Yip 和大家分享塗抹紅色唇膏不顯老及不顯唇紋技巧，大家在化妝時就可以多多留意底妝、眼妝及唇妝之間的平衡配合，散發你的迷人魅力！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》4位記者為大家推介最愛紅色唇膏，當中包括YSL BEAUTÉ、Hermès、Gucci Beauty 、Charlotte Tilbury及NARS。另外，亦會加入評測結果，大家入手紅色唇膏時，不妨參考一下。即睇評測結果>>> 紅色唇膏推薦2024｜記者評測5款專櫃唇膏 NARS高CP值、這款最顯色 <<<

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如何塗抹紅色唇膏才不顯老?

要適當地配合紅唇妝，整體妝容的協調是先決條件。(張懿慧 攝)

紅唇妝不顯老技巧｜1.眼妝忌太濃

眼妝不能太濃，否則容易失去焦點，顯老又俗氣。因此，必須避重就輕，避免「重手」畫過於鮮艷、標奇立異的眼妝。

例如：深啡色的煙燻眼妝配大紅色唇膏，容易有濃烈俗氣的錯覺。建議大家可走穩陣安全路線，如：大地色眼影加上輕量閃粉，再配上紅色唇膏，或酒紅色眼影配酒紅色唇膏等，一切以簡單為主。

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紅唇妝不顯老技巧｜2.適量的面部修容

因為普遍亞洲女生面形比較扁平，輪廓不是太明顯，稍為化上淡妝，就能夠營造清新脫俗的氣質。如果做過多、對比強勁的面部修容，容易令人有濃妝豔抹感覺。

紅唇妝不顯老技巧｜3.唇膏顏色配合肌膚底色

大多數亞洲女生屬於暖調肌，因此Yoyo建議可揀選偏橙調的紅唇膏，顯色之餘，亦能打造年輕感。相反，如果使用實色的暗紅色、酒紅色唇膏，就容易顯得老氣，充滿年代感。

紅唇妝不顯老技巧｜4.做好遮瑕工作

紅唇本身已夠搶眼，因此更適合配上無瑕貼服底妝。Yoyo提醒化妝時做好黑眼圈、泛紅、色素位置的遮瑕工作，就能真正做到好氣色，乾淨俐落的妝感。

3個不顯唇紋的塗抹技巧

要徹底地擺脫唇紋，絕對是長久之戰。即使努力地塗抹潤唇膏，都難令唇紋完全消失。因此，Yoyo亦建議大家平日保持護唇習慣及分享以下技巧。

不顯唇紋的搽唇膏技巧｜1.養成使用唇膜習慣

大家可定期使用保濕度高的唇膜，或者睡覺前塗抹一層厚厚的凡士林或其他唇膜，翌日起床時會發現嘴唇充滿水潤光澤。

不顯唇紋的搽唇膏技巧｜2.定期去死皮

有時候唇紋比較多未必是肌膚乾燥所致，可能與死皮過多有關。建議可嘗試將凡士林、砂糖及潤唇膏或唇蜜混合，定期進行磨砂。這樣有助令唇部肌膚變得細緻，唇妝更貼服。

不顯唇紋的搽唇膏技巧｜3.改變塗抹唇膏方式

過往大家都是橫向地塗抹唇膏，這樣做會拉扯唇部肌膚，變得更乾燥。可以用指腹的溫度先溶化唇膏，接着才輕印上嘴唇，可有助減淡唇紋。