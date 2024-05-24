防曬棒功效與防曬乳有不同嗎？皮膚科醫生教分辨過期要注意5事項

防曬功效｜夏日防曬是基本，在遊山玩水的同時，也要抵禦紫外光的侵害！要避免肌膚提早老化，需要阻隔自由基的侵害，不少女生都會在出門前，先塗防曬產品，來減少紫外光透進肌膚。當中防曬棒更是方便攜帶，而且容易使用，超適合用作補塗或補妝。一般使用防曬產品時，都會選擇乳液，甚少聽到防曬棒，養和醫院皮膚科醫生陳俊彥醫生（Johnny Chan）便為大家講解當中原理，以及使用前需留意5點，以免引起皮膚敏感。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》編輯部近期評測了5款不同種類的防曬，包括Clé de Peau Beauté、ELIXIR、Supergoop!、ANESSA及CLARINS ，當中詳列出防曬種類、防曬程度、持久程度、保濕程度以及價錢，幫助大家在入手防曬前了解更多，大家密切留意01女生！

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防曬功效｜夏日防曬是基本，在遊山玩水的同時，也要抵禦紫外光的侵害！(freepik)

防曬功效｜防曬棒與防曬乳液的分別？

防曬產品眾多，到底它們之間有甚麼分別？陳俊彥醫生指出，防曬棒及其他防曬產品，在防曬的物料成分上，沒有太大的差異。防曬棒成分一般為物理性或化學性的防曬物質，透過直接反射（物理）或化學作用，來減少UVA及UVB對皮膚造成的老化，以及患上皮膚癌的機會。

防曬產品眾多，到底它們之間有甚麼分別？(freepik)

防曬功效｜防曬棒如何使用？

在使用防曬棒時，陳醫生認為用法一般都很簡單，不需要經過手部觸摸或噴灑，只需直接塗於皮膚表面，而質地通常較為乾爽。不過他同時表示，需根據產品指引，適當均勻塗抹在肌膚表面，以達致標籤上所註明的防曬效果，「如果塗抹分量太少，或者塗抹的覆蓋面不均勻，有機會引起曬傷及皮膚老化的問題。」

防曬功效｜購買或使用防曬棒需注意5事項 (freepik)

防曬功效｜購買或使用防曬棒需注意5事項

有時候防曬棒或擺放太久，看不出是否過期。陳醫生認為，購買或使用前，可以先注意產品的有效日期，避免使用過期的產品，以免因物料變質而失效，或引起皮膚敏感及刺激性。他亦指出，防曬產品應該存放於較清涼、避免陽光直接照射的地方，而使用防曬棒的時候，亦應注意產品的黏度、顏色和氣味，如懷疑與平時不同應避免使用。

陳俊彥醫生 (醫生提供)

資料來源：香港大學內科學系名譽臨床助理教授、皮膚及性病科專科醫生 陳俊彥醫生