防曬噴霧應該單用或是疊用？皮膚科醫生分享用防曬噴霧不曬黑秘訣

想要輕鬆方便地防曬，不少人都會聯想到防曬噴霧，特別當户外活動、水上活動時，防曬噴霧只需數秒就能成膜，輕薄快捷、不黏膩，而且持久度高。不過應該如何用防曬噴霧才最防曬、想不曬黑又應該多久補噴呢？今次《01女生》就向養和醫院皮膚科醫生 陳俊彥醫生（Johnny Chan）請教竅門。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》編輯部近期評測了5款不同種類的防曬，包括Clé de Peau Beauté、ELIXIR、Supergoop!、ANESSA及CLARINS ，當中詳列出防曬種類、防曬程度、持久程度、保濕程度以及價錢，幫助大家在入手防曬前了解更多，大家密切留意01女生！

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防曬噴霧用法分析

坊間有指防曬噴霧應該作為補噴作用，Johnny 指出選用足夠SPF值、PA值的防曬噴霧，不論以防曬乳液作基底再疊加使用，或是單用防曬噴霧都可以起到防曬功效。不過如果只用防曬噴霧，則需要仔細參閱產品的指示在適當嘅距離、噴灑足夠的時間，而且要注意在適當時間補回防曬噴霧。

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另外，亦有指用防曬噴霧應該先噴於掌心，再捽勻搽上身體的說法，Johnny分析道這個方法雖然能夠將防曬產品塗在皮膚上，但同時會失去防曬噴霧的方便性。另外，更會令用家對於使用份量容易產生混淆，因為合格的防曬噴霧會只需在合適的距離噴灑適當的份量，就能達致聲稱的防曬效果。

為什麼噴過防曬噴霧仍無法防曬？

防曬噴霧的功效會因為距離與時間而有影響，Johnny 亦補充道防曬噴霧產品所註明的防曬系數，是根據在特定的環境及使用方法下達致的防曬效果。使用防曬噴霧時，應該根據產品的指示在皮膚表面適當的距離、噴灑特定的時間，以免防曬效果不足。

除此之外，亦並非每款防曬噴霧都等於防水、防汗、高持久性的，需要視乎當中有否合適的成份，又或者產品上有否防水能力的標示，或有否抗水性的FDA、COLIPA認證標示，才能達致在皮膚表面產生薄膜及屏障，具備防水的效果。

防曬噴霧應該單用或是疊用？（freepik）

應該如何使用防曬噴霧？

不論那款防曬產品都好，大家都要緊記適合自己皮膚質地、用後感覺舒服的防曬產品。另外亦要應該留意產品對抗UV及UVA的能力，亦要注意產品成份與標示，以避免防曬產品在水溶性的情況下減低防曬的能力。大家應該在戶外接觸到陽光之前，按產品的指示充分噴灑或塗抹於皮膚表面，以達到相關的防曬效果。

對於補噴防曬噴霧，則視乎防曬產品的SPF及PA值。Johnny 分享以SPF值30度作為例子，適當使用防曬噴霧後，有30倍的時間可避免曬傷，所以防曬系數越高的產品，理論上要再補的時間會越長，但大家亦需注意當時的紫外線強度、皮膚表面的流汗情況或防曬產品是否已經脫落等情況自行調整。

應該如何使用防曬噴霧？（freepik）

資料來源：香港大學內科學系名譽臨床助理教授、皮膚及性病科專科醫生 陳俊彥醫生