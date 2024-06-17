旅行/出Trip化妝袋如何執？化妝師公開收納秘訣+簡易旅行化妝技巧

【旅行化妝品/多用途化妝品】相信不少女生在旅行前都會因為「執行李」而感到煩惱，到底帶幾多化妝品才足夠？又應該準備甚麼類型的彩妝？《01女生》邀請到化妝師Yoyo Yip，和大家分享外出旅遊化妝袋整理攻略，更會親授省時快捷的簡易旅行化妝技巧，避免Overpack之餘，亦可以快靚正打造持久又貼服無瑕的妝容，拍照更上鏡！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的重量、實用程度、持妝程度、顯色程度以及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介最愛的多用途彩妝產品，當中包括By Terry、GUCCI Beauty 、Too cool for school、GUCCI Beauty、Laura Mercier及Hourglass Cosmetics。另外，亦會加入評測結果。詳見

旅行化妝袋整理秘技 慳位又輕巧

去旅行執拾行李，其實需要講求取捨。既要顧及當地天氣，亦要應付旅程所需，最重要是方便自己使用。所以，化妝品必須簡而精，亦切忌帶海量化妝品，建議最好一物多用，避免行李超重。

5大旅行化妝袋整理秘技(freepik)

整理旅行化妝袋秘訣｜1. 帶備兩用化妝品

市面上推出各式各樣的多用途化妝品，可以一盒解決面部不同位置所需。如果是化妝新手的話，建議先入手胭脂膏，除胭脂外，更適用於眼影和唇膏，既容易上手，更可保持妝容統一簡潔。

整理旅行化妝袋秘訣｜2. 使用迷你化妝掃

身為一個精緻女生，對化妝一定有所要求。想更精準地修飾面部瑕疵，畫出細膩妝容，化妝掃絕對是不能沒有的化妝好物。建議大家帶備短身或旅行裝的化妝掃，易於收納之餘，亦方便攜帶外出補妝。

整理旅行化妝袋秘訣｜2. 使用迷你化妝掃 (張懿慧 攝)

整理旅行化妝袋秘訣｜3. 分類收納

建議將化妝品和護膚品分類擺放，最好用一個可懸掛的防水袋收納護膚品，方便存取又容易清洗。另外，用一個有分格設計的收納袋放置化妝品，整齊收納零散的化妝用具，觸手可得。

整理旅行化妝袋秘訣｜3. 分類收納 (張懿慧 攝)

整理旅行化妝袋秘訣｜4. 攜帶旅行裝/試用裝的化妝品

外出旅遊建議一切從簡，輕巧便攜，更不要轉用新的化妝品及護膚品，避免肌膚不適。所以，最好帶備平日慣用化妝品的試用裝。另外，不建議小瓶分裝化妝品，如果擠壓份量過多，反而造成浪費。

整理旅行化妝袋秘訣｜5. 避免攜帶玻璃樽化妝品

不少粉底液以玻璃樽身設計，佔空間又易碎，亦會增加行李負擔，建議用膏狀、粉狀產品代替。如果真的要帶液體化妝品，建議用密實袋包好，以防外漏。

零經驗新手都做到！省時簡易旅行化妝TIPS

在出發前嫁接假眼睫毛或進行角蛋白療程，可減少帶備化妝用具。(張懿慧 攝)

打造一個完美底妝少不了粉底液的輔助，而去旅行想減輕負擔，使用氣墊粉底（Cushion Foundation)絕對是個好方法。只需要用氣墊海綿按壓取粉底液，然後輕壓在面上，做到遮瑕效果之餘，亦可以提亮膚色，外出補妝一流。

如果想影相更上鏡的話，就要在「靈魂之窗」上花點功夫。講求精緻眼妝的你，或許會帶備多色眼影盤，再加數枝小型化妝掃和假眼睫毛。而去旅行，當然想要爭取時間玩樂和休息，所以建議使用膏狀眼影(Cream eyeshadow)，延展性高，有助快速完成眼妝，同時令妝容更持久。

另外，亦可以在去旅行之前，進行角蛋白療程或嫁接假眼睫毛，這樣可節省夾眼睫毛和塗抹睫毛液的時間。

旅行傍身3大防脫妝技巧

旅行傍身3大防脫妝技巧 (freepik)

防脫妝技巧1：做好保濕



不論到任何地方旅行，首要是必須做好保濕工作，後續妝容才會更貼服。當在天氣特別乾燥、寒冷的地方，如韓國、日本等地，可按膚質選用適當的保濕產品，必要時用爽膚水濕敷和面膜，避免皮膚因缺水而出現繃緊刺痛，甚至敏感情況。

防脫妝技巧2：適當地用粉餅補妝



如果在東南亞地區，天氣潮濕容易溶妝的話，補妝時必須先用紙巾把脫妝的地方抹走，在利用粉餅輕壓補妝，最後噴上定妝噴霧，重拾剛上妝的無瑕妝感。

防脫妝技巧3：利用定妝噴霧



在使用粉底之前，可以先用定妝噴霧打底，提高後續妝容的貼服和持久度。完成妝容之後，在距離面部30厘米位置，以「米」字型方式均勻噴灑全面。在旅行時，假如當日行程大部份在戶外進行，使用定妝噴霧的份量及次數可以稍為增加，減少補妝機會。