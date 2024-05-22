定妝噴霧推薦2024｜持妝原理是甚麼？與蜜粉差別？5大控油熱門款

每到夏天都易出現溶妝問題，要增加持妝度，除了印上蜜粉，還可使用定妝噴霧。這些年來，輕薄底妝愈變重要，所推出的底妝產品種類為數不少，即使同具定妝功效的定妝噴霧和蜜粉，其實原理都有不同。以下為大家講解定妝噴霧是甚麼？與蜜粉分別有甚麼？同時推薦5款好評款式，大家不妨參考一下。



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定妝噴霧是甚麼？

定妝噴霧就如臉上的保護衣，一般成分包括成膜劑、保濕及控油成分，結合妝容形成一道保護層，可以隔絕油脂和汗水，同時妝容更為貼膚。使用定妝噴霧時，可以在距離面部約20至30厘米噴灑，並以美妝蛋增加均勻度，加快定妝噴霧成膜的速度。

每到夏天都易出現溶妝問題，要增加持妝度，除了印上蜜粉，還可使用定妝噴霧。(IG@ roses_are_rosie)

定妝噴霧與蜜粉的差別？

定妝噴霧的功效，都是物理性為主，會形成保護屏障，隔絕出油；而蜜粉則是透過乾粉吸油，讓妝容更為持久，較適用於含油脂成分高的彩妝。

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近日愛用的定妝產品之一，質感輕盈、水點細密，不會有不適感，而且妝容效果更見持久。採用養膚的甘油保濕分子，讓肌膚保持水潤，同時於肌膚產形成薄膜，可以定妝保濕的同時，達致水油平衡，防止浮粉問題。

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定妝噴霧推薦2024｜款式2. MAKE UP FOR EVER 水氧定妝噴霧

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蘊含金蓮花萃取物，可以強化細胞的氧合作用，從而提亮肌膚，減少暗沈，結合紫球藻海洋多醣聚合物成分，能夠補水鎖水，增加妝容的貼服度。升級版更加入PVP有機聚合物，在皮膚表面形成輕盈保護膜，以保持長效妝容。

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採用全素配方，用後帶帶柔焦效果，而且噴灑均勻，不會感到緊繃或黏笠。使用專研控溫保鮮科技，能夠穩定皮膚表面溫度，降低彩妝成分揮發速度，從而提升持妝效果。

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定妝噴霧推薦2024｜款式4. M.A.C FIX+ STAY OVER 長效定妝 100ml HK$265

運用獨有的薄膜形成技術及強化噴頭設計，可以噴出超幼細霧感粒子，同時不加入酒精，仍能封膜定妝多個小時。鎖妝保鮮水結合抗氧化綜合物，不僅有效保濕和紓緩，亦可對抗日常環境中的污染物和藍光。

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定妝噴霧推薦2024｜款式5. Laura Mercier Translucent Pure Setting Spray 16HR HK$340

筆者認為持妝力算好，首創純淨配方傾注12種全天然植物成分，不使用酒精仍能形成透氣隱形防護膜，在鎖水補濕的同時強化定妝，隔絕外在污染。定妝噴霧為皇牌產品之一，可打造零油光、零脫妝和零添加的法式透肌空氣感祼妝。