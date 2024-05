定妝噴霧推薦2024｜持妝原理是甚麼？與蜜粉差別？5大控油熱門款

每到夏天都易出現溶妝問題,要增加持妝度,除了印上蜜粉,還可使用定妝噴霧。這些年來,輕薄底妝愈變重要,所推出的底妝產品種類為數不少,即使同具定妝功效的定妝噴霧和蜜粉,其實原理都有不同。以下為大家講解定妝噴霧是甚麼?與蜜粉分別有甚麼?同時推薦5款好評款式,大家不妨參考一下。



▼▼▼ 【01會員限定】網購優惠券 ▼▼▼



即日起至2024年12月31日,於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券(30日有效期);滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券(30日有效期);滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券(30日有效期)

定妝噴霧就如臉上的保護衣,一般成分包括成膜劑、保濕及控油成分,結合妝容形成一道保護層,可以隔絕油脂和汗水,同時妝容更為貼膚。使用定妝噴霧時,可以在距離面部約20至30厘米噴灑,並以美妝蛋增加均勻度,加快定妝噴霧成膜的速度。

定妝噴霧的功效,都是物理性為主,會形成保護屏障,隔絕出油;而蜜粉則是透過乾粉吸油,讓妝容更為持久,較適用於含油脂成分高的彩妝。

專享優惠價 HK$210 購買

近日愛用的定妝產品之一,質感輕盈、水點細密,不會有不適感,而且妝容效果更見持久。採用養膚的甘油保濕分子,讓肌膚保持水潤,同時於肌膚產形成薄膜,可以定妝保濕的同時,達致水油平衡,防止浮粉問題。

專享優惠價 HK$48 購買

蘊含金蓮花萃取物,可以強化細胞的氧合作用,從而提亮肌膚,減少暗沈,結合紫球藻海洋多醣聚合物成分,能夠補水鎖水,增加妝容的貼服度。升級版更加入PVP有機聚合物,在皮膚表面形成輕盈保護膜,以保持長效妝容。

定妝噴霧推薦2024|款式2. MAKE UP FOR EVER 水氧定妝噴霧 (01Mall)