化妝5大慳錢妙招　胭脂、眼影打底不用買　閒置眼影也能起死回生

化妝對於女人來說非常重要，但每次補貨化妝品加起來也是一筆不小的開銷，今天小編就整理了5招超實用化妝省錢秘訣，有了這些方法就能讓準備丟掉的化妝品起死回生，或是讓化妝品一物多用。



通通學起來就能幫我們省錢，小資族此篇絕對必收藏！

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化妝省錢妙招

1. 唇彩替代胭脂

突然手邊的胭脂用完了該怎麼辦？其實只要拿出唇釉和粉底液，並以1:1的比例加以調和，再用手指加以調勻，就可以用創造自然又紅潤的胭脂霜了，而且指節大小也可以很剛好地沾取並點在臉頰上，這招不只省錢又省時，真心大推！

2. 氣墊粉餅翻面還能用

氣墊粉餅是許多女孩們愛用的補妝聖品，但常常用沒多久就見底，需要馬上再換替換蕊，長期下來真的是很傷荷包呀！但其實我們只要動動小手就可以解決這個問題，拿出鑷子或用乾淨的手將氣墊粉撲翻面，就會發現另一面宛如全新一般充滿粉底，這是因為海綿有吸水性，所以粉底都沉在底下了，下次記得別把乾掉的氣墊丟掉，先順手翻面看看說不定還像全新的一樣呢！

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3. 手機拯救廢色眼影盤

買了眼影盤不小心滑鐵盧？不知道該怎麼配色、畫眼影？來～～只要打開手機相機，切換到黑白模式，這時候就會發現原本眼花撩亂的顏色只剩下黑、灰、白三種，再任意選黑+灰+白眼影色為一組，就可以找出眼影的打底色、主色、加深色了，原本以為不實用、很難配的廢色眼影盤又突然起死回生了。

4. 定妝噴霧替代眼影打底

想讓眼影更顯色，很多人都會選擇用眼影打底膏，但眼影打底膏小小一條實在很容易弄丟或忘記帶，這時只要趕快拿出定妝噴霧噴溼刷具，在手上稍微勻開多餘水分，再用刷具沾取眼影上眼，就會更顯色，也不容易飛粉，甚至還比眼影打底膏還要新手友善，快筆記起來〜

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5. DIY燙睫毛器

平常我們的睫毛都是下垂狀，為了讓睫毛捲翹起來，除了用睫毛夾，有些人還會搭配燙睫毛器，但是一台動輒幾百元的燙睫毛器實在難以下手，不妨可以試試睫毛夾+風筒，用加熱的方式讓睫毛夾帶點溫度。用加熱的方式讓睫毛夾帶點溫度，在夾睫毛之前也可以放在手部稍微試溫、避免燙到，接著從睫毛根部往上夾，就可以輕鬆打造捲翹又持久的飛天睫毛啦！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】