化妝教學｜善用多用途彩妝盤讓五官更精緻！附用高光不顯毛孔秘訣

【旅行多用途彩妝/多功能化妝品】不論長途旅行或快閃Staycation，帶備一盒多功能彩妝盤既可減輕行李重量，亦可節省化妝時間，爭取休息和玩樂時間。不過，入手多功能彩妝盤後，應該如何使用？膚色暗沉的女生，如何才能提亮膚色？《01女生》邀請到化妝師Yoyo Yip，和大家分享零失敗化妝技巧，當中包括修飾髮際線貼士、柔化瑕疵技巧等。學會了，以後去旅行，帶一盒就足夠！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的重量、實用程度、持妝程度、顯色程度以及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介最愛的多用途彩妝產品，當中包括By Terry、GUCCI Beauty 、Too cool for school、GUCCI Beauty、Laura Mercier及Hourglass Cosmetics。另外，亦會加入評測結果，詳見>>>多用途彩妝推薦2024｜記者評測5彩妝Hourglass實用、這款新手必入<<<

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3大常見臉型修容方法

網上有各式各樣的修容方法，只要掌握了最適合自己臉型的一種，只需幾步就可重拾輪廓，打造女神臉。Yoyo表示，香港女生常見臉型輪廓大概有三種，大家不妨多作參考。

3大常見臉型修容方法 (freepik)

常見臉型1：中庭長



長中庭的女生，眼睛和嘴的距離比較闊，容易顯老。想縮短中庭範圍，修飾留白位置，建議多利用胭脂在蘋果肌下做陰影，從面頰橫向延展到耳邊，掃出緊緻效果。

常見臉型2：圓臉、下巴短



如果是下顎線不明顯、下巴偏短的圓臉女生，建議用高光提亮嘴唇下方位置，令下巴更立體。

常見臉型3：額頭偏高



假如你是額頭飽滿、髮際線偏高，可在額頭貼近髮際線位置打橫印上陰影膏，再用纖維化妝掃向下推開，修飾額頭距離，同時令髮際線看起來更濃密。

小麥肌女生這樣選高光！打造光澤感妝容

或許有不少健康小麥膚色的女生，都害怕使用高光(Highlighter)，一來擔心顯得滿臉油光，二來怕技巧錯誤更顯黃。其實，選對產品加上正確方法，就可快速打亮暗沉凹陷位置，提升輪廓！

健康小麥膚色的女生，避免選用銀白色或偏粉色的高光，應該選用偏金黃色的高光。如果感覺整體面色暗沉，可先將液體高光液加在粉底中，就可做出自然光澤感。

另外，避免選擇啞光質地的胭脂，建議選用珠光粉末的胭脂或胭脂膏，更能做出立體透亮妝感。

不顯毛孔、柔化瑕疵的打亮秘訣

不顯毛孔、柔化瑕疵的打亮秘訣 (freepik)

使用高光技巧｜1. 分次提亮

用底妝前，先用液體高光液低調地提亮面部大範圍的凹陷位置，在使用粉底液和碎粉之後，再次用光影粉小範圍地加強該位置，令面部凹陷部位變得飽滿，做到光滑妝感。

使用高光技巧｜2. 先用碎粉 後用高光

在使用光影修容產品之前，必須確保做好用碎粉定妝的工作。如果底妝表面仍然濕潤，就有機會卡粉。假如所使用的高光粉粒較大，再加上陰影粉顏色較深，就會令瑕疵更明顯。

如果本身毛孔粗大又容易出油，建議按膚質選擇質地乾身的膏狀產品。