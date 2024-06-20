旅行化妝必備陰影粉？化妝師分享挑選單色陰影／多色陰影盤秘訣

【旅行多用途彩妝/多功能化妝品/化妝教學】對於女生們而言，要決定好旅行、Staycation 時的化妝包與護膚物品，更要精心挑選好用、輕巧的產品，的確不易決定。眾多產品中，必不可少能夠修容、畫眉多效合一的陰影產品，就算行程再趕、水腫情況都可以一劃急救！如果你還在考慮帶上什麼旅行化妝品的話，今次《01女生》邀請到化妝師Mandy Yim，分享旅行必備的陰影粉使用技巧！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的重量、實用程度、持妝程度、顯色程度以及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介最愛的多用途彩妝產品，當中包括By Terry、GUCCI Beauty 、Too cool for school、GUCCI Beauty、Laura Mercier及Hourglass Cosmetics。另外，亦會加入評測結果，詳見>>>多用途彩妝推薦2024｜記者評測5彩妝Hourglass實用、這款新手必入<<<

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陰影產品大比併：單色陰影粉／ 多色陰影盤／陰影膏

想旅行、Staycation 時擁有立體五官、清晰的下顎線，陰影產品絕對是外遊必備好物。不過陰影產品之多，又應該怎樣挑選呢？

Mandy 分析大家可以根據自己的需求而選擇相應產品，例如陰影粉相對比較方便，只需取粉份量恰當，於所需範圍掃上，就能輕易達到修飾效果；比較適合需較快速度完妝的時候使用。而陰影膏的顯色度及持久度相對較高，特別適合上鏡拍照情況下使用。

如果選擇陰影粉的話，單色陰影粉顯色度較高，化妝新手需注意份量，尤其用作鼻影的時候。而多色陰影粉有深淺之分，相對不容易重手或化錯：較淺的啡色能夠幫助修飾鼻型，較深的啡色則合適用作大範圍修飾，例如 : 腮位及額頭邊緣等。

（ 張㦤慧 攝）

應該如何入手合適色調的陰影粉？

不論你是到埗才買或是攜帶出外，選對陰影粉才能夠打造立體五官。Mandy 分享陰影粉色調大多分為偏暖調及偏灰調，顏色偏灰冷、較淡啡色的話，適合較冷白皮膚女生；顏色偏黃、較暖啡色，則適合自然膚色。有些陰影色調偏紅或帶有閃粉的話，則不太適合新手嘗試，以免弄巧反拙，更顯面腫。

合適色調陰影才能打造立體五官（張懿慧 攝）

陰影上妝不出錯技巧

不少女生都擔心化陰影後會「一噠噠」或者一條直尺般，到底應該怎樣上妝才不出錯呢？Mandy 指運用陰影粉時，切忌一下子大力取粉，以免難以控制妝。大家謹記以「少量多次」手法，層疊式上妝會較容易調整顏色的深淺度。倘若上妝後，效果偏實色亦可以另外利用乾淨的化妝掃幫忙暈染。