化妝教學｜5大臉型零失手胭脂畫法：畫對胭脂位置！即時顯瘦/減齡

【化妝教學/胭脂位置/胭脂掃法】胭脂看似只是點綴化妝，增加血色之用，但其實畫對胭脂位置，加上合適的胭脂掃法，不但可以修飾五官，更可以顯瘦又減齡！不想慢慢研究什麼是收縮色或膨脹色胭脂，不妨用上零失手的臉型胭脂畫法，以超簡易的「數字胭脂畫法」解決困擾，輕鬆調整面部問題。



數字胭脂畫法｜1. 五字畫法

菱形臉、顴骨高的女生，都會覺得自己的顴骨相對突出，令臉型顯大。除了用上修容外，亦可以借助收縮色的胭脂，例如豆沙色、乾燥玫瑰色、土棕色等圈點在顴骨最高點，就可以打造出顴骨收窄的效果。

數字胭脂畫法｜1. 五字畫法（RED@醜姐不醜）

數字胭脂畫法｜2. 八字畫法

圓臉女生或方圓臉的女生，除了需要加強臉部立體感，亦需要製造錯位的視覺效果，就可以打造提拉的效果。在鼻翼旁，從臉中併到太陽穴，利用大姆指與食指成一個剔號，配合任何顏色的胭脂，在剔號邊緣與下巴邊緣斜掃胭脂就可以。

數字胭脂畫法｜2. 八字畫法（RED@醜姐不醜）

數字胭脂畫法｜3. 一字畫法

長臉女生或臉中較凹陷的話，冷色調的胭脂就能助你營造膨脹感。首先可以利用尾指，橫放在眼下，在眼下正中與下巴位置打圈地掃上胭脂，打造純慾氛圍感同時修飾五官的中庭。

數字胭脂畫法｜3. 一字畫法（RED@醜姐不醜）

數字胭脂畫法｜4. 一字+八字畫法

如果你的臉型相對流暢，只需要在妝後增加臉部層次感、點綴血色的話，先以膨脹色胭脂打造立體感，再配合收縮色胭脂，就可以打造豐富的妝感。

數字胭脂畫法｜4. 一字+八字畫法（RED@醜姐不醜）

數字胭脂畫法｜5. 零字畫法

如果不想研究膨脹色或收縮色胭脂，可以直接以單色胭脂掃滿整個眼眶，從眉峰、眼尾、眼下到鼻背都打圈掃上胭脂，再暈塗均勻即可。