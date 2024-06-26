化妝教學｜胭脂液易搽到一撻撻?化妝師公開正確使用+快速上妝秘訣

【旅行多用途彩妝/多功能化妝品】夏天天氣炎熱，想保持透薄貼膚妝感，同時呈現白裏透紅好氣色的話，不少女生都會用上胭脂液，只需一抹就可輕鬆打造健康自然紅潤感。但在使用液體胭脂時，有何要注意？肌膚泛油時，應該怎樣補妝？《01女生》邀請到化妝師Yoyo Yip，為大家分享揀選液體胭脂的貼士、正確使用液體胭脂的技巧、快速上妝及補妝的秘訣。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的重量、實用程度、持妝程度、顯色程度以及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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胭脂液 VS 胭脂粉餅，如何揀選？

胭脂液 VS 胭脂粉餅，如何揀選？(freepik)

液體胭脂的保濕力及持久力較強，亦可以隨意混合疊加色彩，大家可按個人喜好控制份量，打造淡妝至大膽的妝容。由於使用液體胭脂時，需先用化妝掃，再用手指推開胭脂液，才能呈現均勻妝感，所以容易將遮瑕膏及底妝一同抹走。因此，面部有瑕疵及暗瘡肌的女生不適合用液體胭脂，反而沒有亮片的粉狀胭脂會較為適合。

相信大家都對胭脂粉餅並不陌生，色調選擇上亦是最廣泛，可以做出啞光妝感或亮澤妝感。胭脂粉餅適合大部份女生使用，尤其是面部容易出油或臉上肌膚沒有瑕疵的人士。

胭脂液的正確用法

直接用手指印上臉是大忌? (張懿慧 攝)

不少女生都會以為塗抹胭脂十分簡單，直接用手指印上臉即可，其實非也！這樣做有機會做成不均妝感，變成「一撻撻」。

正確用法是建議先將胭脂液塗抹在手背上，然後用纖維化妝掃平均地沾上胭脂液，再用化妝掃均勻地輕印在面上。

胭脂液上妝+補妝秘訣

想做到修飾臉型，白裡透紅妝感，建議先選擇一個較淺色的粉色胭脂大範圍地塗抹在臉頰位置作「打底」，必須少量多次地上色，漸漸地就可以化出紅潤好氣息。

胭脂液上妝+補妝秘訣 (freepik)

然後，用一個較顯色的胭脂集中塗抹在蘋果肌，可以向顴骨位置向上掃，打造立體飽滿的蘋果肌。如果不小心用上過多的份量，可以用已沾濕的粉撲輕輕印走多餘的胭脂。

至於補妝方面，由於肌膚已出油，如果用膏狀或液體胭脂的話，有機會令妝感不均勻，建議盡量用粉狀胭脂補妝。

創意彩妝技巧

對於趕時間上班或出外旅行而言，一物多用的胭脂液絕對是輕巧便攜的實用好物。如果胭脂液顏色百搭易襯，不妨考慮用於全面彩妝。只需用化妝掃在眼影及陰影位置，輕輕推開。唇妝方面，用手指輕印即可。這樣，就可以做出簡潔又統一的妝感。