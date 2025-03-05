保濕乳液推薦2025｜$78起入手：KIEHL’S、肌研、MUJI 清爽不黏膩

保濕乳液｜踏入春夏季，每日出入冷氣房，保濕一定要做好，但又擔心黏黏膩膩的情況，挑選一款清爽易吸收的保濕乳液無疑是最佳選擇！這次《01女生》為大家集合了9款清爽且保濕力高的乳液，包括：KIEHL’S、MUJI、肌研等，大家在入手時可以參考一下！



保濕乳液推薦1. Origins 靈芝菇菌抗逆健膚水凝乳液 30ml

Origins的靈芝菇菌抗逆健膚水凝乳液，質感輕柔，能瞬間強化肌膚鎖水屏障，提供48小時的長強效保濕。產品更配合De-Stress Technology，充分發揮靈芝菇菌配方帶來的舒緩鎮靜肌膚的功效，並持續為肌膚注水鎖水，同時可快速明顯減褪泛紅，達到深層保濕，肌膚水份即時提升。

保濕乳液推薦1. Origins 靈芝菇菌抗逆健膚水凝乳液 30ml（01mall）

保濕乳液推薦2. SHISEIDO 全效亮白賦活 輕盈／滋潤乳液 100ml HK$790

SHISEIDO的全效亮白賦活乳液，特別注入珍貴的紅花精華，以高效賦活力量促進肌膚膠原再生，高效提升肌膚滋潤度及緊緻度，由肌底活現透亮彈性。乳液的新升級皇牌配方VP8、高效亮肌成分4MSK及紅茶精華，3重抗氧、抗黃及抗醣化，有效改善暗黃鬆弛，煥發飽滿亮光的肌膚，即時見證均勻膚色。此外更注入人參根精華，能提升肌膚自我修復力及再生力，更有效將水分滲透至肌膚底層，重建肌膚完美水潤飽滿的狀態！

保濕乳液推薦2. SHISEIDO 全效亮白賦活 輕盈／滋潤乳液 100ml HK$790（品牌提供）

保濕乳液推薦3. THE WHOO 拱辰享 彈潤養膚乳 110ml HK$470

THE WHOO 拱辰享系列的彈潤養膚乳高保濕滋養乳液，蘊含品牌獨家成分拱辰Solution™，為肌膚細胞及時補充彈性細胞生長營養素，維持平衡彈性肌膚環境，同時能改善皺紋。乳液能緊密貼合肌膚，有效維持肌膚水油平衡，並增強肌膚彈性，讓肌膚保持活力及容光煥發的肌膚狀態。

保濕乳液推薦3. THE WHOO 拱辰享 彈潤養膚乳 110ml HK$470（品牌提供）

保濕乳液推薦4. su:m37 黑茶V肽提拉細滑乳液 130ml HK$460

su:m37 黑茶V肽提拉細滑乳液採用90%天然成分、豐富營養成分Tru-Active™、敏感護理成分Biopeptide 190™並注入9%黑茶V肽™，以及配合品牌的標志性發酵技術，為肌膚提供高效能且溫和的緊緻和抗衰老效果。此外乳液更富含透明質酸的配方，能肌膚提供長效的深層保濕，而且產品質地細滑不黏膩，肌膚也能溫和地吸收。

保濕乳液推薦4. su:m37 黑茶V肽提拉細滑乳液 130ml HK$460（品牌提供）

保濕乳液推薦5. 肌研 Premium 特濃緊緻保濕乳液 90ml HK$145

肌研的特濃緊緻保濕乳液蘊含水解膠原蛋白、活性多肽以及7種透明質酸﹐有效加強肌膚彈性、飽滿度、緊緻度、減少細紋及淡紋，令面部輪廓重現立體感。此外，更能為肌膚建立保濕鎖水屏障，高效改善乾燥缺水問題，讓肌膚水潤飽滿。而且乳液質感雖然濃潤，但不黏膩，能迅速滲透肌膚達到保濕緊緻功效。

保濕乳液推薦5. 肌研 Premium 特濃緊緻保濕乳液 90ml HK$145（品牌提供）

保濕乳液推薦6. ELIXIR Bouncing Moisture Emulsion膠原彈潤乳液 130ml HK$285

ELIXIR的膠原彈潤乳液注入3大高效抗老精華成分，並透過獨家膠原蛋白自生內循環科技，激活膠原自生同時將已老廢的膠原降解及排走，強化肌底膠原彈力，令肌膚回復緊緻彈滑。此外乳液更蘊含黃香草木樨萃取精華，能使角質層回復緊密健康狀態，再配合膠原蛋白GL成分，令保濕滋潤效能長效持續8小時。

保濕乳液推薦6. ELIXIR Bouncing Moisture Emulsion膠原彈潤乳液 130ml HK$285（品牌提供）

保濕乳液推薦7. KIEHL’S 金盞花舒緩平衡乳液 125 ml HK$410

Kiehl’s金盞花植物精華爽膚水的強大修復功效一直是備受好評，今年品牌推出了全新金盞花舒緩平衡乳液，同樣蘊含金盞花精華，可為肌膚帶來強大的舒緩功效，令肌膚回復剔透，穩定膚況，並減少暗瘡復發的頻率。此外配合專利技術三重維他命B複合物結合維他命B3、維他命原B5和維他命B6，有助減褪乾燥引致的明顯泛紅，並減少過剩油脂，增強肌膚屏障，幫助保持肌膚平衡。

保濕乳液推薦7. KIEHL’S 金盞花舒緩平衡乳液 125 ml HK$410（品牌提供）

保濕乳液推薦8. MUJI 水凝保濕乳液 200ml HK$168

MUJI的水凝保濕乳液蘊含多種天然保濕成分製成，專注為因開始老化而乾燥的肌膚補充水分。產品配方保留品牌使用天然水的特點，新添13種保濕成分、11種植物提取物和酵母提取物，使產品更為親膚及提升保濕功能。再透過維他命C衍生物為肌膚提供水分，保濕同時淨化肌膚，減少毛孔及肌膚表面的粗糙狀況，使肌膚水潤亮澤。

保濕乳液推薦8. MUJI 水凝保濕乳液 200ml HK$168（品牌提供）

保濕乳液推薦9. Sisley 升級版全能乳液 125ml HK$1,850

Sisley的升級版全能乳液保留經典核心配方的五大植物萃取成分，同時加入了牛蒡萃取及繡線菊萃取，可完美平衡肌膚微生態，強化原生免疫力。肌膚變得更強韌，能有效鞏固及提升肌膚的防護屏障。乳液更可激活肌膚機能全面發揮。具煥活及抗氧化功效，令肌膚回復亮麗光澤。