LDK實測8款美白面膜 曬黑後護理必備 保濕同時擊退色斑/暗啞/泛黃

【美白面膜推薦/美白面膜】夏天日長夜短，皮膚經受毒辣的太陽攻擊，防曬不足很容易就會出現暗啞泛黃的情況，嚴重更會產生色斑！想擊退這些皮膚問題，不論是曬黑後護理、想保持皮膚白皙都需要到的美白產品：美白面膜！美白面膜能夠抑制黑色素生成、改善膚色暗沉及淡斑去痘印，而近日日本雜誌LDK做了美白面膜相關的評測，8款美白面膜中有多達5款高效、必買推薦，大家可以參考入手！



美白絕對是每個女生都相當關注的問題，皮膚稍一暗黃就會十分影響妝容，夏天毒舌的太陽影響又容易曬黑，曬黑後的護理除了主打保濕，美白亦同樣重要。日本美容雜誌《LDK the beauty》最近以8款美白面膜以作評測，評測中會以三方面作檢測： 保濕力、成分以及使用後感。通過使用前和使用30分鐘後，以專門設備測量皮膚水分含量的機器測量。成分方面會有專業人員分析當中有否刺激、抗炎、保濕成分；最後會以耐久性測試的方式，檢查面膜的易用性、附著力等，從時間以及評測員的平均評語等方面作監控評估產品。

LDK實測8款美白面膜（IG@ldk_the_beauty）

LDK美白面膜推薦：1. Saborino 美白袪斑面膜 VC（10枚入） ¥770 約HKD$41【C級評分】

Saborino 作為網絡大熱的品牌，相信有不少女生都曾聽聞過「早安面膜」或「晚安面膜」主打1分鐘便能夠完成洗臉、保養和保濕打底步驟。而作為多合一的基礎，他們亦推出了這款能夠同時當作爽膚、乳液、精華、面霜、面膜，一次過進行護膚及修護的速效美白袪斑面膜。

不過經過LDK實測後發現，這款美白袪斑面膜的成份的確能夠起到護膚美白功效，但保濕修護功能卻力有不逮，另外亦因為維生素C的成份較高，使用時會有刺激感。

LDK美白面膜推薦：1. Saborino 美白袪斑面膜 VC（10枚入）¥770 約HKD$41【C級評分】（Saborino）

LDK美白面膜推薦：2. RETRLO 美白面膜 ¥1,499 約HKD$80【B級評分】

這款日本當地的RETRLO美白面膜，當中含有豐富的優質成分混合而成：活性煙酰胺、維生素C、神經酰胺等，能夠有效地保濕同時美白。不過經過LDK實測後發現，包裝的使用感不良好，因為面膜比較難取。

LDK美白面膜推薦：2. RETRLO 美白面膜 ¥1,499 約HKD$80【B級評分】 (IG@retrio_jp)

LDK美白面膜推薦：3. FANCL 祛斑淨白精華面膜 ¥3,300 約HKD$176【B級評分】

FANCL 以成份天然、溫和見稱，而這款祛斑淨白精華面膜中含有多樣活性美白成分：維生素C 2-葡萄糖苷、亮肌海洋精華、櫻花葉精華等，雖然美白成效並非馬上見效，但就可以符合大部分肌膚所需，漸層透亮，保水同時修復、強韌肌膚。

LDK美白面膜推薦：3. FANCL 祛斑淨白精華面膜 ¥3,300 約HKD$176【B級評分】（FANCL）

LDK美白面膜推薦：4. N organic 美白保濕面膜 ¥2,090 約HKD$111【A級評分】

這款被稱為「良好附著力」，好比床單般的質感，透明精華加上厚實的 3 層片材，絕對是曬黑後護理必備面膜！當中除了含有大量熊果苷、櫻桃葉提取物等有效成分，帶有精油的柑橘草本香氣令使用時更感舒適，美白同時能夠保濕、抗衰老，令皮膚擺脫粗糙！

LDK美白面膜推薦：4. N organic 美白保濕面膜 ¥2,090 約HKD$111【A級評分】（N organic）

LDK美白面膜推薦：5. Mediheal Essential Vita 維他命亮白面膜 HK$97【A級評分】

日本女生除了熱愛當地護膚品牌，韓國彩妝保養產品亦深得他們歡心，這款來自韓國的Mediheal Essential，以65名以上的臉型設計出的面膜，聲稱能夠保水鎖水同時改善皮膚，帶來強烈亮白效果。

經過LDK實測後發現，面膜果然服貼非常，柑橘香味清爽，成份當中含有大量維生素A、煙酰胺成份，溫和地發揮功效，更可以舒緩曬傷後的皮膚！

LDK美白面膜推薦：5. Mediheal Essential Vita 維他命亮白面膜 HK$97【A級評分】 (IG@mediheal_official)

LDK美白面膜推薦：6. Manyo Factory 烟酰胺美白精華竹纖維面膜 ¥330 約HKD$17【A級評分】

這款同樣來自韓國Manyo Factory（魔女工廠）的美白面膜，聲稱成份天然、能夠舒緩護膚同時改善皺紋，更指是「敏感肌都可以使用的美白面膜」！

經過LDK實測後發現，這款功能性面膜表現全面，以半乳糖酵母發酵濾液配製而成，成份中含有煙酰胺、泛醇等，可以幫助美白、抗皺、促使皮膚更新，更有助防止色斑及暗沉。

LDK美白面膜推薦：6. Manyo Factory 烟酰胺美白精華竹纖維面膜 ¥330 約HKD$17【A級評分】（Manyo Factory ）

LDK美白面膜推薦：7. POLA WHITE SHOT 炫白瞬采修護面膜 7片 HK$550【A級評分】

POLA 作為多年的抗衰老及美白專家，毫不意外地榮獲LDK雜誌的「Best Buy」必買推薦，這款獨立包裝的多功能修護面膜，能夠保濕、注養同時展現肌膚的亮白度。

經過LDK實測後發現，每塊面膜都浸有足夠的精華液，加上面膜紙緊密貼合臉頰，無論使用感、保濕力、成分上都大獲好評！

LDK美白面膜推薦：7. POLA WHITE SHOT 炫白瞬采修護面膜 7片 HK$550【A級評分】(POLA)

LDK美白面膜推薦：8. Dr. Phil cosmetic Acneo Medicated Deep Repair Mask ¥1,760 約HKD$94【A級評分】

另一款同樣榮獲LDK雜誌的「Best Buy」必買推薦，就是KOSÉ旗下支線護膚品牌的Dr. Phil cosmetic，這款更被LDK美稱為「多功能美白面膜」。

經過LDK實測後發現，這款藥用面膜的保濕能力極好，具有高保濕力的乳液精華緊密地凝結，敷上臉的覆蓋感很好。除了美白成分外，亦有消炎、殺菌的功效，成分中的抗壞血酸葡萄糖苷更能夠針對暗瘡、痤瘡等問題作護理！