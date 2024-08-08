化妝教學｜3大韓國人氣美妝youtuber推薦　親身示範3種妝容風格

許多人不追明星反而喜歡追隨youtuber～這次要介紹三位風格截然不同的韓國美妝youtuber！對於平常喜歡每天都不同風格的樣子的女孩很值得參考，像是上班的時候想要變成韓國歐膩，或是和朋友出門時想要穿得青春洋溢一點......絕對可以提供各位各種風格知識呀!



1. Sobong

第一位Sobong的化妝技巧超級高超！而且各種風格都能駕馭，這位歐膩的IG展現的是比較清新日感的女孩～頻道內的美妝影片真的值得女生們好好觀摩學習，技巧型youtuber認證！同時也會分享很多比較日常的妝容！

1. Sobong（Instagram@sobong_official）

每次都會覺得Sobong的妝容非常乾淨！素素的但卻很有氣質也不失氣色！這是小編私心最愛的風格呢～

2. Heejoo

第二位是小編最常看的一位韓國youtuber！而他的頻道不只是美妝也會分享穿搭haul及vlog～比起常見的韓國歐膩風格，這位更偏向歐美風格一點！分享的穿搭比較可愛又帶點小小性感，而且每次看Heejoo的唇膏試色都超級療癒，因為歐膩的嘴唇有夠好看！

2. Heejoo（Instagram@yoo.xx）

Heejoo真的是多種風格都能完美的駕馭呀！

3. KAYA

第三位就是大家最喜歡的韓系歐膩風格，雖然這位的風格比較常見，但小編覺得她駕馭的非常有質感！頻道除了美妝，也會有穿搭haul和vlog～小編平常最喜歡看KAYA的vlog！生活真的超級有質感，之前也有非常多的影片是出遊去歐洲的，所以想要出國的妞妞也可以筆記一下歐膩去的地方呢！KAYA平常也會分享很多lookbook形式的穿搭影片！而且會附上購買資訊或是店家資訊（很多都是能線上夠買的呢！）

3. KAYA（Instagram@__kindacool）

以上就是三種風格韓國youtuber分享～大家比較喜歡哪種風格呢～還是也像小編一樣比較貪心全部都風格都喜歡呢～



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