防水抗汗彩妝｜記者開箱6大夏天必備：防曬乳、定妝蜜粉、眼線筆

【防水抗汗彩妝|記者開箱】來到夏天不少人都安排上山下海或是其他戶外活動,不僅防曬要勸塗,喜歡化上漂亮妝容的女生,對於強烈又明媚的陽光總是感頭痛。這次《01女生》記者為大家開箱6款高質的防水抗汗彩妝和防曬產品,讓大家安心在燦爛陽光下自由進行各種戶外活動。



防水抗汗底妝|記者開箱6大粉底液及遮瑕膏:可形成薄膜 輕盈貼服

防水抗汗彩妝推薦1. BURBERRY BEAUTY 卓越持妝定妝蜜粉 港幣$500

Burberry今年推出全新的卓越持妝定妝蜜粉,是採用了創新的二合一配方蘊含豐富的天然成分,妝感輕盈透氣,使用後不會令皮膚變乾,一抹即可擁有持久啞緻的妝效。同時可配合使用品牌同系列的持妝柔霧粉底液,可於肌膚形成一層護膚屏障,免受水分、濕氣、汗水和高溫等外來因素影響妝容,是夏天最佳底妝組合之一。

防水抗汗彩妝推薦1. BURBERRY BEAUTY 卓越持妝定妝蜜粉 HK$500(許秀麗 攝)

防水抗汗彩妝推薦2. NARS LIGHT REFLECTING™ 原生光星幻蜜粉餅 - 星雲紫 HK$370

NARS的全新限量版Light Reflecting™原生光星幻蜜粉,亦不能錯過!蜜粉餅由三種顏色混合組成,以大理石紋設計,每次打開後使用時都讓人擁有好心情。而產品色調是薰衣草色,有助於對抗暗淡膚色,為肌膚帶來透薄柔焦妝效,實現同提亮、定妝及美肌!

防水抗汗彩妝推薦2. NARS LIGHT REFLECTING™ 原生光星幻蜜粉餅 - 星雲紫 HK$370(許秀麗 攝)

防水抗汗彩妝推薦3. HUDA BEAUTY Lip Contour 2.0 Lip Liner HK$230

唇妝亦很重要,HUDA BEAUTY的唇線筆,妝感是霧面絲絨,具高顯色度,塗抹起來絲滑舒適,輕鬆勾勒出豐盈飽滿的雙唇。這款唇線筆不會轉印,不怕浸水同時有著防水功效,使用時也很方便是採用扭轉上升設計,備隨身迷你削筆器,隨時隨地可補妝。

防水抗汗彩妝推薦3. HUDA BEAUTY Lip Contour 2.0 Lip Liner HK$230(許秀麗 攝)

防水抗汗彩妝推薦4. Laura Mercier 極致凝色眼線筆 7款色調 HK$240

Laura Mercier的極致凝色眼線筆,採用突破性「零暈」完美配方,提供高效持妝,全天候抵禦潮濕天氣,同時有效抗暈染、防水、防汗、對抗淚水及抗油脂功效,很適合香港潮濕炎夏天氣使用。此外,眼線筆還採用極致凝色配方,輕輕一畫即高度顯色,無須拉扯眼皮亦可精準勾勒及填補內眼線隙縫。

防水抗汗彩妝推薦4. Laura Mercier 極致凝色眼線筆 7款色調 HK$240(許秀麗 攝)

防水抗汗彩妝推薦5. MAKE UP FOR EVER AQUA RESIST COLOR INK 防水持色眼線液 5款色調 HK$240

MAKE UP FOR EVER的全新防水持色眼線液,提供持久妝容,同時防水、抗汗和抗暈染,是一款即使進行水上運動也可安心使用的產品。此外,這款眼線液並推出5款色調,包括3款原有的極啞緻色調以及2款慶典金屬色調,讓妝容可有更多玩味變化。

防水抗汗彩妝推薦5. MAKE UP FOR EVER AQUA RESIST COLOR INK 防水持色眼線液 5款色調 HK$240(許秀麗 攝)

防水抗汗彩妝推薦6. SHISEIDO 全天候感肌抗禦防曬乳液SPF50+ PA++++ 50ml HK$380

於夏天防曬工作一定要做足,尤其是進行水上活動時!SHISEIDO的全天候感肌抗禦防曬乳液,採用採用革命性SynchroShield™感肌同步防禦技術,結合全球首創的WetForce水離子防曬技術,當遇水或遇熱時防曬膜層變得更鞏固,防曬效能極緻提升,是夏天必不可少的防曬產品。