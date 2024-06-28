防水抗汗彩妝｜記者開箱6大夏天必備：防曬乳、定妝蜜粉、眼線筆

【防水抗汗彩妝｜記者開箱】來到夏天不少人都安排上山下海或是其他戶外活動，不僅防曬要勸塗，喜歡化上漂亮妝容的女生，對於強烈又明媚的陽光總是感頭痛。這次《01女生》記者為大家開箱6款高質的防水抗汗彩妝和防曬產品，讓大家安心在燦爛陽光下自由進行各種戶外活動。



防水抗汗底妝｜記者開箱6大粉底液及遮瑕膏：可形成薄膜 輕盈貼服

防水抗汗彩妝推薦1. BURBERRY BEAUTY 卓越持妝定妝蜜粉 港幣$500

Burberry今年推出全新的卓越持妝定妝蜜粉，是採用了創新的二合一配方蘊含豐富的天然成分，妝感輕盈透氣，使用後不會令皮膚變乾，一抹即可擁有持久啞緻的妝效。同時可配合使用品牌同系列的持妝柔霧粉底液，可於肌膚形成一層護膚屏障，免受水分、濕氣、汗水和高溫等外來因素影響妝容，是夏天最佳底妝組合之一。

防水抗汗彩妝推薦1. BURBERRY BEAUTY 卓越持妝定妝蜜粉 HK$500（許秀麗 攝）

防水抗汗彩妝推薦1. BURBERRY BEAUTY 卓越持妝定妝蜜粉 HK$500（許秀麗 攝）

防水抗汗彩妝推薦2. NARS LIGHT REFLECTING™ 原生光星幻蜜粉餅 - 星雲紫 HK$370

NARS的全新限量版Light Reflecting™原生光星幻蜜粉，亦不能錯過！蜜粉餅由三種顏色混合組成，以大理石紋設計，每次打開後使用時都讓人擁有好心情。而產品色調是薰衣草色，有助於對抗暗淡膚色，為肌膚帶來透薄柔焦妝效，實現同提亮、定妝及美肌！

防水抗汗彩妝推薦2. NARS LIGHT REFLECTING™ 原生光星幻蜜粉餅 - 星雲紫 HK$370（許秀麗 攝）

防水抗汗彩妝推薦2. NARS LIGHT REFLECTING™ 原生光星幻蜜粉餅 - 星雲紫 HK$370（許秀麗 攝）

防水抗汗彩妝推薦3. HUDA BEAUTY Lip Contour 2.0 Lip Liner HK$230

唇妝亦很重要，HUDA BEAUTY的唇線筆，妝感是霧面絲絨，具高顯色度，塗抹起來絲滑舒適，輕鬆勾勒出豐盈飽滿的雙唇。這款唇線筆不會轉印，不怕浸水同時有著防水功效，使用時也很方便是採用扭轉上升設計，備隨身迷你削筆器，隨時隨地可補妝。

防水抗汗彩妝推薦3. HUDA BEAUTY Lip Contour 2.0 Lip Liner HK$230（許秀麗 攝）

防水抗汗彩妝推薦4. Laura Mercier 極致凝色眼線筆 7款色調 HK$240

Laura Mercier的極致凝色眼線筆，採用突破性「零暈」完美配方，提供高效持妝，全天候抵禦潮濕天氣，同時有效抗暈染、防水、防汗、對抗淚水及抗油脂功效，很適合香港潮濕炎夏天氣使用。此外，眼線筆還採用極致凝色配方，輕輕一畫即高度顯色，無須拉扯眼皮亦可精準勾勒及填補內眼線隙縫。

防水抗汗彩妝推薦4. Laura Mercier 極致凝色眼線筆 7款色調 HK$240（許秀麗 攝）

防水抗汗彩妝推薦5. MAKE UP FOR EVER AQUA RESIST COLOR INK 防水持色眼線液 5款色調 HK$240

MAKE UP FOR EVER的全新防水持色眼線液，提供持久妝容，同時防水、抗汗和抗暈染，是一款即使進行水上運動也可安心使用的產品。此外，這款眼線液並推出5款色調，包括3款原有的極啞緻色調以及2款慶典金屬色調，讓妝容可有更多玩味變化。

防水抗汗彩妝推薦5. MAKE UP FOR EVER AQUA RESIST COLOR INK 防水持色眼線液 5款色調 HK$240（許秀麗 攝）

防水抗汗彩妝推薦5. MAKE UP FOR EVER AQUA RESIST COLOR INK 防水持色眼線液 5款色調 HK$240（許秀麗 攝）

防水抗汗彩妝推薦5. MAKE UP FOR EVER AQUA RESIST COLOR INK 防水持色眼線液 5款色調 HK$240（許秀麗 攝）

防水抗汗彩妝推薦6. SHISEIDO 全天候感肌抗禦防曬乳液SPF50+ PA++++ 50ml HK$380

於夏天防曬工作一定要做足，尤其是進行水上活動時！SHISEIDO的全天候感肌抗禦防曬乳液，採用採用革命性SynchroShield™感肌同步防禦技術，結合全球首創的WetForce水離子防曬技術，當遇水或遇熱時防曬膜層變得更鞏固，防曬效能極緻提升，是夏天必不可少的防曬產品。