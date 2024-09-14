Taylor Swift、Rosé都愛YSL這款　秋冬6款返工精品Tote Bag推薦

撰文：Bella儂儂
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對於上班族OL、都會女性來說，一款時髦又能裝的「托特包」，是最能應付日常各種需求的完美首選，偌大收納空間除了能裝進日常隨身物品，就連辦公必備的筆電、水壺也能容納，讓妳在通勤路上不必再大包小包，隨時都能維持優雅。

小編在這裡整理了2024下半年值得入手的6款「托特包」，上下班或是休閒出遊揹都很OK！

6款時尚上班族必備Tote Bag一覽，Louis Vuitton、Dior令你成為辦公室時尚焦點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024下半年精選6款返工名牌Tote Bag（Hogan官網；01製圖）
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1. Louis Vuitton

LV除了「老花包」很值得投資，這款Low Key托特包反而以低調奢華的路線，格外吸引小編目光，拿掉了辨識度最高的Monogram和LV標誌，以溫柔焦糖棕、柔軟小牛皮和休閒廓形取勝，再次證明LV的設計硬實力，就連太妍都愛不釋手！

Louis Vuitton Low Key Hobo MM，$29,100

2. Dior

貴婦們很愛的Dior Book Tote托特包，為了應景秋冬優雅風格，換上了米色拉菲草、焦糖棕皮革的異材質拼接「俏麗變身」，溫柔的大地色調讓氣質更加分，也為秋冬穿搭注入一絲暖意！

Dior小碼Dior Book Tote，$28,000

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3. Bottega Veneta

BV當家經典的皮革編織包，來到Matthieu Blazy手中變得時髦又文藝，他把氣質很不一樣的繽紛撞色、金屬扭結元素完美融合，為托特包打造出全新風範，既奢華正式也不失活潑休閒，不愧是新一代「美包製造機」！

Bottega Veneta Medium Andiamo，$44,900

4. Saint Laurent

一向很有自己風格的YSL，就算在大秀上相對較少主打包款，但是每每推出新包都能賣翻，尤其是這款LE 5 À 7，粒面小牛皮和立體輪廓的獨特魅力，成功贏得BLACKPINK Rosé、Taylor Swift和Justin Bieber老婆的心！

Saint Laurent LE 5 À 7 supple small IN GRAINED LEATHER，$20,200

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5. Loewe

近幾年聲勢正當紅的Loewe，每次出手總是能讓人驚艷，就像這款「折疊托特包」其實是經典Puzzle的另類變形，幾何造型包身不只立體又特別，甚至還能完全折疊收合，讓人忍不住佩服Jonathan Anderson的鬼才創意實在太神奇！

Loewe Medium Puzzle Fold tote in shiny calfskin，$15,350

6. Hogan

意大利品牌Hogan最初從休閒鞋起家，近幾年更是把包袋做得有聲有色，例如這款托特包沒有太多華麗妝點，運用燕麥白色、帆布材質與皮革手柄，在休閒感和都會時髦之中取得平衡，也帶出義式風格的活力DNA！

Hogan Script Shopping Bag Medium，$3,600

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