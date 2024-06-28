Hermès 2024秋冬12款新手袋　KELLY交織背帶　CONSTANCE格紋吸睛

愛馬仕一直是許多人心中夢寐以求的精品品牌，Hermès包擁有無可挑剔的精緻做工，在二手市場也有著絕對保值的優勢，擁有Birkin、Kelly和Lindy等多個熱賣經典系列，而每一季所新推出的款式更是都備受矚目。



今年2024秋冬愛馬仕又帶來了全新樣貌，從馬術和摩托車運動中汲取靈感，塑造出無所畏懼的騎士精神形象，將Birkin、Kelly等經典包重塑之外，也推出了許多吸睛的全新包款，在時裝大秀下每一款都顯得閃閃動人，今天將為大家介紹十二款Hermès 2024秋冬大秀必看包款，你絕對不能錯過的時尚焦點。

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2024秋冬Hermès最新12款手袋（Hermès；01製圖）

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1. CHARNIÈRE TO GO長夾

這款全新的長夾靈感取自Charnière手鍊的鉸鏈元素和復古行李箱，雖為長夾但搭配可拆式肩背帶就能變為肩背包配戴，金屬釦替整體素色外觀增添了奢華感，很適合日常簡單外出時作為隨身小包，黑色小牛皮的沈穩內斂提升穿搭質感。

CHARNIÈRE TO GO長夾

材質：Box小牛皮材質

參考價格：NT$272,200（折合約港幣$66,000）



2. KELLY II SELLIER提包

KELLY一直是愛馬仕的經典熱賣包款，在這次新一季有了新的改變，將經典款的背帶轉變為綠白交織的VIREVOLTE背帶，在原本素面的包款上增添了些許色彩，注入了新的魅力，讓人更難以抗拒KELLY的魅力。

KELLY II SELLIER提包

材質：Epsom小牛皮，搭配Swift小牛皮材質VIREVOLTE背帶

參考價格：背帶NT$43,900（折合約港幣$10,000）、皮包NT$313,900（折合約港幣$76,000）



3. 1957 TO GO長夾

這款新款長夾以Serviette 57公事包為參考原型，設計出可以根據需求肩背或斜背的長夾包，也可以拆下背帶作為手拿包，將亮眼的咖啡色非常奪目，很適合作為穿搭的點綴，隨手一拎就很時尚。

1957 TO GO長夾

材質：Epsom小牛皮

參考價格：NT$215,100（折合約港幣$52,000）



4. HERMÈS ÉQUIPIER肩背包

這款小巧的肩背包則是以復古鐘錶包為靈感，獨特的外型讓人忍不住多看幾眼，其設有多個不同形狀、大小的拉鍊口袋，能夠完美收納需要的物件，可以說是麻雀雖小五臟俱全。其還採用按釦開闔，為了配合現代人的需求也配有可卸、可調整背帶，絕對值得購入。

HERMÈS ÉQUIPIER肩背包

材質：Barénia小牛皮材質

參考價格：NT$482,800（折合約港幣$116,000）



5. HARNACHEUR托特包

這款HARNACHEUR托特包線條簡單俐落，看似平平無奇，但其實擁有許多設計細節，其只要將底部撐開，容量就能夠根據需求增大，圓手把以精緻皮革磨邊工藝製作，因此能夠維持良好的抓握舒適度，包內也設有平口內袋，能夠收納小物品。其很適合搭配休閒服裝，展現精緻休閒氛圍。

HARNACHEUR托特包

材質：Evergrain小牛皮與Hunter母牛皮材質

參考價格：NT$294,100（折合約港幣$71,000）



6. SAC À DÉPÊCHES手拿包

這款手拿包為Sac à Dépêches系列的新款式，風格介於手提包和手拿包之間，白色小牛皮的外觀給人一種簡約細緻的美感，再搭配金屬包釦作為點綴，恰到好處的設計十分耐看，其手腕帶也可以根據喜好裝卸，搭配正裝或是深色系服裝作為亮點都很適合。

SAC À DÉPÊCHES手拿包

材質：Togo小牛皮材質

參考價格：NT$212,900（折合約港幣$51,000）



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7. HAUT À COURROIES HAC EN SELLE提包

這款HAUT À COURROIES HAC EN SELLE 提包充滿了設計巧思，表面有著許多取自Cavale II 馬鞍的各式元素，以拼貼的方式設計於包身，讓整體不會看起來過於正式，反而更加引人注目，同時有彰顯了愛馬仕的精緻工藝，賦予咖啡色包包更多的層次感，不拘泥於單調風格的人絕對會喜歡的一款包包。

HAUT À COURROIES HAC EN SELLE提包

材質：Barénia小牛皮與Barénia Faubourg小牛皮材質

參考價格：NT$1,887,300（折合約港幣$455,000）



8. GARDEN PARTY VOYAGE提包

這款包包同樣有著獨樹一幟的魅力，將1970年代的盛裝舞步馬鞍和各式馬術用具的特色集聚一身，包身上的特殊圖案是以模擬明膠銀鹽相片的質感呈現，帶來了銳利線條和特別的印章效果，風格十分復古強烈，很適合穿搭獨特、有個性的人。

GARDEN PARTY VOYAGE提包

材質：Panoplie cavalière圖紋印花H帆布與Négonda小牛皮材質

參考價格：NT$210,700（折合約港幣$51,000）



9. FAUBOURG EXPRESS肩背包

這款以方長輪廓打造的FAUBOURG EXPRESS肩背包，復古中又帶點現代感的時尚，外型十分百搭，能夠與牛仔褲或是休閒正裝碰撞出不同的氛圍感。其側邊金屬有著寬大的包釦，使素面的設計更加有記憶點，不會過於單調，任何風格的人都能駕馭。

FAUBOURG EXPRESS肩背包

材質：Evergrain小牛皮材質

參考價格：NT$403,800（折合約港幣$97,000）



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10. CONSTANCE MIROIR TARTAN肩背包

這款全新的CONSTANCE MIROIR TARTAN肩背包是今天介紹的款式中最顯眼的款式，以鉛筆手繪模擬布料質感，展現線條圖紋和繽紛色彩之美，整體非常粉嫩少女，很適合平時喜歡亮色系的女生，或是搭配素色服裝，達到畫龍點睛的效果，搭配愛馬仕的H經典元素，又更加華麗，讓人愛不釋手。

CONSTANCE MIROIR TARTAN肩背包

材質：Swift小牛皮材質

參考價格：NT$491,600（折合約港幣$119,000）



11. DÉPÊCHETTE手拿包

這款手拿包包如其名，外型纖細修長，金屬包釦與簡約俐落的線條完美貼合，散發出成熟幹練的氣質。無論是白天出門約會或是晚上參加派對，它都能成為你的最佳時尚武器。

DÉPÊCHETTE手拿包

材質：Evergrain小牛皮材質

參考價格：NT$254,600（折合約港幣$61,000）



12. CONSTANCE肩背包

這款綠色的肩背包將原本CONSTANCE最搶眼的金屬包釦換上了與包身一致的單色皮革，顯得更加低調素雅，綠色的明亮同時又給人一種乾淨優雅的氣質，能與日常服裝搭配的相得益彰，很適合作為日常必備包款。

CONSTANCE肩背包

材質：Chamkila山羊皮材質

參考價格：NT$395,100（折合約港幣$95,000）



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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Hermès 2024 秋冬新包款「 Birkin、Constance等經典包款帶來全新面貌」】