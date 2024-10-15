敏感肌護膚品2024｜5大轉季好物推薦：敏感肌必買、CLARINS天然

【敏感肌護膚品2024/敏感肌好物推薦】步入十月，秋意漸濃，微風吹拂雖然舒爽，轉季伴隨的氣溫起伏以及轉變，不知不覺就會對皮膚造成挑戰，特別對於敏感肌、暗瘡肌、極乾肌們更是百上加斤。除了皮膚變得乾燥、繃緊，肌膚屏障減弱或受損更會出痕癢、泛紅、灼熱感等皮膚敏感情況。不想變成問題肌，轉季抗敏護理更是必不可少！這次《01女生》4位編輯分享了轉季好物，當中包括Cetaphil、BIOEFFECT 、CLARINS、ReVive以及KARABELLA，更包含評測結果，即刻了解每款的功效、保濕程度吧！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、成份、產地、功效及保濕程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

編輯評測：公開5大轉季好物

編輯評測！公開5大轉季好物（李樂瑤 攝）

高級編輯 張懿慧 -「拯救轉季缺水沙漠肌」

高級編輯 張懿慧： 「拯救轉季缺水沙漠肌」

轉季好物推薦｜Cetaphil 清爽無油保濕水感啫喱 48g HK$280

入秋天氣乾燥，對混合偏乾肌而言更是乾上加乾，肌膚容易出現泛紅、脫皮乾裂。友人介紹下使用這款保濕啫喱，專為敏感肌、乾肌而設，配方溫和，質地輕盈易吸收，亦不阻塞毛孔，無需擔心會為肌膚帶來負擔。

轉季好物推薦｜Cetaphil 清爽無油保濕水感啫喱 48g HK$280（李樂瑤 攝）

氣溫驟降和濕度偏低都可導致肌膚水分失衡，要避免出現「龜裂」，就要鞏固及修補皮膚屏障。保濕啫喱當中結合透明質酸(HA)和聚谷氨酸(PGA)，為肌底深層注水即時提升肌膚含水量， 72小時持續保濕同時舒緩敏感乾燥肌，改善皮膚敏感症狀。

編輯 李樂瑤 -「四季必備的護理門衛！」

編輯 李樂瑤 ：「四季必備的護理門衛！」

轉季好物推薦｜BIOEFFECT HYDRATING CREAM 益肌凝脂高保濕滋潤霜 30ml HK$980

不少人都誤以為乳霜是秋冬之交，其實要春夏炎熱室外與室內冷氣夾擊，想維持皮膚水油平衡，保濕乳霜其實是個四季必備的門衛！想要一款四季合適的產品，高性能、易吸收更加缺一不可。

轉季好物推薦｜BIOEFFECT HYDRATING CREAM 益肌凝脂高保濕滋潤霜 30ml HK$980（李樂瑤 攝）

入秋前已經使用BIOEFFECT 這款HYDRATING CREAM，入手主因除了產品功效外，更因為品牌的Clean Beauty理念，以16種純淨、安全、有效成分製成。用後發現果真對肌膚、環境都零負擔，相信不論問題肌或日常護理都會愛上它，輕盈好推的無油質地，單用亦有顯著水分提升效用，疊搽護理都不會與其他護膚品打架。

轉季好物推薦｜ReVive Hydrogel Moisturizer Hyaluronic Acid Water Cream 50ml HK$1,750

常言道「女人是水造的」，其實皮膚比我們認知更為渴水。當皮膚出現紅腫、紅點、脫皮時，不用多說大家都知道是皮膚過敏作怪，但其實皮膚缺水、屏障減弱時，亦有機會長暗瘡、粉刺等問題。

轉季好物推薦｜ReVive Hydrogel Moisturizer Hyaluronic Acid Water Cream 50ml HK$1,750（李樂瑤 攝）

單靠即時補水未必能夠幫助皮膚完全急救，加快細胞更新才能有效針對皮膚問題。ReVive 這款以諾貝爾科學獎得獎專利科技：肌因再生賦活仿生科技配製而成的水凝膠乳霜，輕輕一抹即注入肌力深層，拯救、修復多合一，修復肌膚屏障同時延緩、淡化衰老，讓皮膚細胞加快更新，配合骨膠原與彈力蛋白增生，令皮膚重現生機、減低炎症。

編輯 許秀麗 -「 一星期即回復嫩滑通透肌！」

編輯 許秀麗：「一星期即回復嫩滑通透肌！」

轉季好物推薦｜CLARINS Precious La Crème Riche 至臻凝時面霜(滋潤型) 50ml HK$2,700

多年來都是乾性肌的筆者，肌膚特別容易感到乾燥甚至敏感泛紅和痕癢，在秋冬季症狀尤其明顯。在月初微降溫的幾天，肌膚就出現了乾燥泛紅的問題，筆者就立即換上了CLARINS的這款滋潤型面霜。當中混合有機乳木果油和山茶花油，成分極其中豐潤保濕，質感柔滑，滋潤功效一晚即見效，連續使用一星期肌膚即回復至嫩滑通透！

轉季好物推薦｜CLARINS Precious La Crème Riche 至臻凝時面霜(滋潤型) 50ml HK$2,700（李樂瑤 攝）

此外面霜天然成分佔90%，不僅可更安心使用，亦都採用是珍貴高效的植物萃取及複合物。這款面霜可全面強化修復肌膚，預防及打擊肌膚老化跡象，同時有著鎖水及抑制黑色素，有助肌膚滋養緊緻回復健康光澤。

編輯 朱加曦 -「一物多用！一次照顧好皮膚與秀髮」

編輯 朱加曦 ：「一物多用！一次照顧好皮膚與秀髮」

轉季好物推薦｜KARABELLA Black Seed Oil 黑籽油 30ml HK$358

每到轉季肌膚會感到有點乾燥不適，這時都轉用油性護膚品，來應對細紋問題，並提升妝容的持久度。近日較留意天然護膚品，特別是精油方面，一般有著多功能效用，以減少擺放空間。

轉季好物推薦｜KARABELLA Black Seed Oil 黑籽油 30ml HK$358（李樂瑤 攝）

就如近日試用的黑籽油，不僅可用於肌膚，也能塗在髮根上。採用天然黑種草籽製作，有效抗菌和抗氧化，締造健康肌膚，改善油光及暗啞問題。精油觸感潤而不膩，可以很快被吸收，展現通透亮澤，建議在護膚的最後一步使用，以幫助建立鎖水屏障，連續使用肌膚變得較細致幼滑，為肌膚打好基礎。