敏感肌程度測試！可否用精油護膚？皮膚科醫生指需注意2大事項

轉季敏感容易出現，加上氣候不穩，使肌膚進一步惡化。要解決問題的首要，便是充足的保濕，只要肌膚滋潤，便能築起防禦，抵抗外來污染。近年不少女生愛以精油護膚，成分多為天然，而且有不俗的鎖水力。不過，養和醫院皮膚科專科陳俊彥醫生（Johnny Chan）則指出，需要注意以下的細節。



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敏感肌膚嚴重程度測試

在敏感肌膚爆發前，一般都會出現徵狀，讓人事先注意和避免。Johnny表示，輕微敏感只有較輕的針刺或痕癢的感覺，或皮膚表面呈現乾燥的狀態，或有輕微的脫皮。

中等程度的話，皮膚表面則會呈現泛紅，而且有較明顯的痕癢或灼熱感覺，脫皮亦會較多。

至於嚴重的敏感皮膚，表面會呈現紅腫，或有機會出現小水泡，痕癢或灼熱感強烈，皮膚表面有機會變厚及變得粗糙。

要解決敏感肌膚問題的首要，便是充足的保濕，只要肌膚滋潤，便能築起防禦，抵抗外來污染。(freepik)

油性護膚品不一定適合應對乾燥天氣

在乾燥天氣下，不少女生會轉為油性護膚品，但Johnny認為不是所有人都適合，需視乎本身皮膚的種類，也會考慮天氣及相對濕度的因素。如果皮膚屬於乾燥性質，油性護膚品可以在皮膚表面提供屏障，減少皮膚表面的水份流失，造成保濕的效果。

乾燥天氣下，不少女生會轉為油性護膚品，但Johnny認為不是所有人都適合。(李樂瑤攝)

油性護膚品以外的選擇

除了油性護膚膏提供屏障功能外，Johnny指出，可選用具有保濕成份較強的滋潤性護膚膏，直接補充皮膚表面的水份及油脂。另外，有些護膚膏本身含有保濕因子，例如ceramide，可以鎖住水份，加強保濕的效果。

除了油性護膚膏提供屏障功能外，Johnny指出，可選用具有保濕成份較強的滋潤性護膚膏，直接補充皮膚表面的水份及油脂。(freepik)

精油護膚需注意以下細節！

雖然精油護膚變得普遍，不過Johnny強調需注意部分細節，如避免塗揸得過厚，導致皮膚表面的毛孔堵塞，引起細菌性毛囊炎。另外少部份人對精油有敏感的反應，可先從小範圍塗揸起，如果發現有痕癢、泛紅及蛻皮的情況，則代表有敏感，需要避免使用。