洗面推薦2024｜夏日擊退暗瘡、去黑頭法！這款洗面是敏感肌福音？

【洗面乳/洗面奶推薦2024】早春濕熱悶焗的天氣，不單令到心情煩躁，更對皮膚造成很大的挑戰，容易令黑頭、暗瘡等問題浮現，令老舊廢物積存，導致毛孔變大。想重拾滑溜肌膚，護膚的第一步防線必須要做好，清潔掉每日的化妝品、黏附在皮膚上的污垢！



如何挑選合適的洗面產品？

護膚的第一步防線，絕對是洗面產品！洗面產品芸芸，想要挑選合適自己的產品，可以從不同膚質或皮膚狀況中著手：

乾肌：注重保濕的洗面乳／洗面霜

中性肌：保濕同時清潔的洗面乳／洗面泡泡

油肌：強效潔淨的洗面皂／潔面凝膠／洗面粉

敏感肌：不需過多清潔、拉扯的潔顏露／潔面凝膠

問題皮膚肌膚（黑頭／暗瘡）：具深層清潔／具去角質能力的洗面產品



早春擊退暗瘡、去黑頭秘訣！（iStock）

不能錯過的洗面產品：大部分肌膚都可以使用

洗面乳推薦：1. BIOEFFECT 清潤淨澤面乳 120ml HK$650

想要潔淨效果，來自冰島的 BIOEFFECT 以clean beauty為主，這款全新清潤淨澤面乳，適合所有膚質女生使用，將滋養及淨化成分的混合物配製而成。地質過濾的冰島純淨水，配合角鯊烷的凝膠乳化配方，無刺激配方能夠輕易去除化妝品、雜質、防曬霜、油脂和污染物。

洗面乳推薦：BIOEFFECT 清潤淨澤面乳 120ml HK$650（BIOEFFECT）

洗面乳推薦：2. LION 獅王 去痘洗面乳 80g

3月限時WOW搶購價 低至HK$35

若是油肌女生，最擔心用上黏膩、過份保濕的產品，而這款弱酸性的抗痘洗面乳，用上同系列抗痘配方，以 IPPN + IPMP雙重療效，能夠洗面同時愛護皮膚，針對紅腫、化膿痘痘、閉口、粉刺等皮膚問題，退紅抗炎！

洗面乳推薦：LION 獅王 去痘洗面乳80g （LION）

洗面乳推薦：3. M19Minus 鑽光潔面豆 50g HK$650

徹底洗面才能夠打造光澤美肌，本地品牌 M19Minus 糅合科技與東西方古老的傳統智慧，並經專家匠心研發專利草本配方。而這款精緻的匠心鑽光潔面豆，外形像似豆狀，帶出綠無花果的香氣，無論日常或外遊攜帶都十分方便。

潔面豆中蘊含鑽石粉、珍珠粉、魚腥草、荷荷巴油等亮膚成份，能夠快速去除頑固彩妝、深層雜質及老化細胞，一次性糅合深層卸妝、清潔、滋養肌，多效合一並提亮膚色。

洗面乳推薦：4. Origins 悅肌再生潔面乳 150ml

立即搶購！HK$215

對於年輕肌膚、乾肌而言，溫和的洗面已經十分足夠，這款 Origins 的悅肌再生潔面乳，素食成份不傷皮膚，能夠輕易打造泡沫，有助去除皮膚中的污垢雜質、擊退老廢角質，展現動人亮澤，散發年輕活力。

洗面乳推薦： Origins 悅肌再生潔面乳 150ml（Origins）

洗面乳推薦：5. SUQQU 絕緻晶艷潤采潔面乳 (VIALUME THE WASH) 125g HK$730

乾肌女生最怕洗面後緊繃的感覺，選擇滋潤同時洗淨的潔面乳就顯得十分重要！這款SUQQU 絕緻晶艷潤采潔面乳，當中美容與複合成分「VIALUME複合體」，能夠潔面同時美肌，用後即見打磨般的潔面效果，實現清爽、潔淨的透明感美肌。

洗面乳推薦： SUQQU 絕緻晶艷潤采潔面乳 (VIALUME THE WASH) 125g HK$730（SUQQU）

洗面乳推薦：6. philosophy purity made simple 三合一潔面乳 472ml HK$325

早上潔面時，最好利用溫和、不刺激的潔面產品，因為過度清潔會導致肌膚處於過乾的狀態或是導致肌膚油脂過度分泌，容易破壞肌膚屏障、令肌膚變得敏感。

philosophy 這款性質溫和的洗面，集卸妝、潔面、輕柔爽膚於一身，無論眼部或任何膚質都可以使用。當中含有超過10種天然植物精華油，用後感覺潔淨舒適，絕不繃緊或黏膩。

洗面乳推薦：philosophy purity made simple 三合一潔面乳 472ml HK$325（philosophy）

洗面乳推薦：7. SKII 淨肌護膚潔面乳 120g

限時優惠價HK$358

SKII 的年輕美肌能力備受認可，而這款潔面乳添加了SK-II經典PITERA™成份，50種微生素與護膚成份能夠有效溫柔地潔淨肌膚、去除殘留表面的化妝品與污垢，使肌膚保持潔淨清爽。

洗面乳推薦：SKII 淨肌護膚潔面乳 120g（SKII）

洗面乳推薦：8. The Ordinary 角鯊烷潔面乳 50ml

立即搶購 : HK$80

平日下班後，忙得暈頭轉向，想要忙裏偷懶，一支解決皮膚需要的話，能夠簡單卸妝同時潔面就再合適不過。The Ordinary 這款含有角鯊烷成份的潔面乳，不易致痘，能夠平衡皮膚，保持皮膚屏障作用，溫和潔面、溶解彩妝與污垢。

洗面乳推薦：4. The Ordinary 角鯊烷潔面乳 50ml（The Ordinary）

洗面乳推薦：9. fresh大豆卸妝潔面乳 150ml

立即搶購：HK$148

若然習慣化濃妝或長期外出工作的女生，皮膚容易積聚不少深層污垢，除了每周使用深層清潔泥膜外，隔日選擇具深層清潔功能的潔面乳亦有所幫助去角質、避免皮膚油脂過多。這款 fresh 的大豆卸妝潔面乳，經科研實證能夠深層清潔肌膚，同時平衡肌膚pH 值、補充肌膚水分達10％。

洗面乳推薦：fresh大豆卸妝潔面乳 150ml（fresh）

洗面乳推薦：10. Suu Balm 速效舒敏保濕潔面乳 100ml

限時優惠價HK$128

早春悶焗天氣容易令敏感狀況橫生，當敏感紅腫出現時，就需要更加小心愛護肌膚，以免令情況更加嚴重！ Suu Balm 由新加坡國家皮膚中心研發，經臨床證明低敏配方，有助於舒緩乾燥、痕癢和敏感肌膚。 當中的親水保濕技術，更容易推開同時不會產生太多泡沫，不會令皮膚受不住，用後即刻舒緩、平衡皮膚。