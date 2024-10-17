敏感肌應該點自處？美容師分享秋冬護理貼士：上妝手法、日常護理

敏感肌｜來到乾燥的秋冬，皮膚容易變得脆弱、皮膚屏障減弱，出現泛紅、痕癢等問題；特別對於極乾肌女生而言，一不留神就會變成敏感肌！皮膚敏感輕則只影響心情，重則更會影響外觀以及社交。今次《01女生》邀請到BMF美容顧問 Jenny Yung分享敏感肌的秋冬護理要點！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、成份、產地、功效及保濕程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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敏感肌應該入手什麼護理／化妝用品？

要守護肌膚健康，補濕、紓緩抗敏絕對是首要選擇。入手護理用品時，建議選擇溫和、舒緩和保濕的護理用品。大家可以選擇含有天然成分、舒緩劑和保護因子的產品，另外不含刺激成分、香料和色素的產品，如溫和的潔面乳、舒緩的保濕霜和無刺激的防曬產品，亦有助舒緩與修護敏感皮膚。

選擇化妝品時，亦應選擇不含人工香料、酒精和刺激性化學成分的化妝品，以保持妝容清爽與舒適。Jenny 分享為確保不引起過敏反應，應選擇有溫和配方和臨床測試的產品。另外大家亦可以選擇無油配方、無香料的產品，亦要盡量避免使用含有大量防腐劑或色素的產品。

敏感肌秋冬護理應該這樣做！(freepik)

敏感肌秋冬日常護理貼士

敏感肌的護理重點，應該專注於保持皮膚屏障健康、避免刺激和過度清潔，以維持敏感皮膚的平衡和舒適。雖然皮膚較薄，亦需要定期的清潔護理，可以選擇溫和的面部護理，如舒緩面膜、保濕精華素和溫和的去角質產品。洗面應該避免過度揉搓和摩擦皮膚，可以以溫水輕柔清洗、按摩皮膚。若打算進行皮膚護理療程，或高能量療程前，除了要選擇信譽良好的美容中心，亦應該預先與專業顧問了解肌膚狀況、進行皮膚狀況諮詢，以選擇最適合的療程。

另外，Jenny 亦分享3個敏感肌必學的護理手法，能夠將促進爽膚水吸收，並將其功效發揮到最佳狀態！

敏感肌必學的護理手法｜1. 將濕化妝棉敷在T字位，讓爽膚水充分滲透肌膚

敏感肌必學的護理手法｜2. 用手掌心輕拍爽膚水，以柔和的方式幫助肌膚吸收

敏感肌必學的護理手法｜3. 將爽膚水裝入噴樽中，噴在臉上，這樣可以更均勻地覆蓋整個面部

