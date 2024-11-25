聖誕派對妝容｜眼影筆用法大公開!畫臥蠶忌選這色 附極速完妝貼士

對於眼妝愛好者而言，眼影既可加深眼睛輪廓，為整體妝容增加立體感，亦可塑造不同風格，是每天必備妝容之一。除了傳統眼影盤外，近年不少化妝品都推出眼影筆，其筆狀設計方便攜帶，一抹點綴眼妝。《01女生》邀請到新娘化妝師Mandy Yim，和大家分享眼影筆使用教學，當中包括畫臥蠶技巧、快速化眼影貼士等，方便大家在下班後極速轉妝出席派對。



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新手必學！眼影筆簡易用法推介

眼影筆的筆狀設計方便易用，質地柔軟易於塗抹暈染，因此深受不少化妝愛好者歡迎。而對於化妝新手而言，入手眼影筆後難免會感到無從入手。Mandy建議，新手們可按步就班，先掌握最基本技巧，再挑戰複雜眼妝。以下3個簡易眼影筆用法，新手們不妨多多嘗試！

眼影筆 (朱加曦 攝)

眼影筆用法1. 眼妝打底



使用與膚色相近的眼影色調作打底，用化妝掃塗抹於眼皮上，並手指推開暈染，有助遮蓋眼皮暗沈，並且快速提亮眼妝，以及提升後續眼影的顯色度。

眼影筆用法2. 眼線



想突顯眼睛的明亮度及加強眼頸輪廓的話，可以將眼影筆當作眼線用途，如酒紅色、啡色、深棕色的眼影筆，可以放在根部位置做暈染，營造更自然的眼妝效果。

眼影筆用法3. 光影



假如眼影筆色調屬淺色系珠光、亮光質地，可作光影使用，打亮眉骨、鼻樑，甚至可作臥蠶筆使用。

3招放大雙眼 打造自然臥蠶

3貼士打造自然臥蠶 (sooyaaa__@IG)

臥蠶、眼袋其實只是一線之隔，前者營造眼部輪廓，自然放大雙眼，後者顯老，讓人感覺一臉倦容。若然不想化妝後顯老顯醜，必須好好僅記下列關鍵化妝貼士。

首先，在畫臥蠶前，先用淺啡色眼影於下眼影位置作鋪色打底，讓眼睛看起來更自然有神。再用深一度的眼影加深後眼尾，並且向前暈染。接著，在打亮臥蠶位置時，切忌使用白色珠光眼影，建議使用香檳色、米色等淺色系眼影，效果更自然。最後，在貼下眼睫毛時，不要貼近臥蠶著色範圍，讓臥蠶位置微微突出即可。

2貼士駕馭眼影筆 極速完妝出門

2貼士駕馭眼影筆 極速完妝出門 (freepik)

極速化立體眼妝方法｜1. 打亮眼中、眼頭位置

最容易上手的方法就是選用啞質大地色眼影筆，直接塗抹在整個上眼皮範圍，及當作下眼影之用。接著，使用淺色珠光眼影筆，打亮上眼皮中間及眼頭位置，讓雙眼看起來圓潤有神。

極速化漸變眼妝方法｜2. 加深眼尾輪廓

只需準備一枝深色及1枝淺色眼影筆，先用淺色眼影筆直接塗抹在整個上眼皮範圍，其後用深色眼影筆，塗於眼尾 1/3位置，加深眼妝輪廓。