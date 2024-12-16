年尾派對妝容攻略！化妝師分享5重點：跟著化玩足一整晚不用補妝

【年尾派對妝容重點】來在年尾，不論是公司聚會，還是與至親好友一起舉行的派對，大家在造型上或多或少都會花點小心思，讓自己更沉浸於節日歡樂氣氛中。這次《01女生》邀請到專業化妝師Nicolas Wang，分享年尾派對妝容5大重點，讓女生們更易化出好看又充滿節日氣氛的妝容！



年尾派對妝容重點1. 持久底妝的秘訣

想要玩足一整天，底妝依然貼服不斑駁。專業化妝師Nicolas提醒大家在妝前先做好清潔和保濕，再使用「適量」的妝前面霜，因為太潤都會容易掉妝，粉底亦不宜太厚，會造成對皮膚更重負擔。

在上完粉底液後，要使用定妝產品，如碎粉宜適量平均地輕輕拍上，這樣可保持皮膚能透氣。最後準備小型的粉底或遮瑕產品，方便在需要時再進行補妝。

年尾派對妝容重點1. 持久底妝的秘訣：粉底不宜太厚（許秀麗 攝）

年尾派對妝容重點2. 輕鬆擁有捲翹睫毛

每個女生都想擁有又翹又長的美睫，但除了選擇植睫毛，還有甚麼方法呢？Nicolas分享首先要選擇合適自己眼型及順手的夾睫毛工具，配合使用電池加熱卷睫毛工具，有著效加強定型的功效。

在夾睫毛時由接近根部開始但保持一點距離，避免夾到眼皮，然後輕輕夾住，要注意不要一次夾太多，免得睫毛折斷，保持幾秒再慢慢向外夾出，重複夾至睫毛中段及尾部。

此外使用睫毛膏時留意選擇需要濃密或增長效果，簡單的Z字形從根部刷到尾部，可以毛刷一層，幾秒後再刷第二層更強效果。

年尾派對妝容重點2. 輕鬆擁有捲翹睫毛（freepik）

年尾派對妝容重點3. 乾淨且富高級感的眼妝

為了讓眼妝更富派對歡樂感覺，不少女生都會想使用帶閃粉的眼影，但當太多珠光或閃片時，會使眼妝有一種「髒髒的」感覺。Nicolas就指在化眼妝前可先用帶珠光眼影膏簿簿的在眼部打底，有提亮效果亦可使眼影更貼，不容易跌落面部。

接著使用啞色眼影於眼窩底部逐漸暈染做出層次感，不用閃粉可用高光眼影於眉骨及眼頭做出立體感，然後運用眼線勾畫出精緻的眼型，配合睫毛帶出整體效果。

年尾派對妝容重點3. 乾淨且富高級感的眼妝（freepik）

年尾派對妝容重點4. 派對唇妝這樣選！

唇妝也是派對妝容重點之一，Nicolas分享派對唇妝熱門色澤：可選擇經典大紅色，配合整體造型，高級帶有時尚氣息；選擇深棕色，則低調帶出秋冬感；選擇高光系帶金屬色澤，如金銅色，可於晚上活動增加亮點。

年尾派對妝容重點4. 派對唇妝這樣選！（freepik）

年尾派對妝容重點5. 增加唇妝持久度

Nicolas更提醒在畫唇前先做好唇部護理，免得乾燥或皮膚有裂紋。在畫唇妝時亦可配合使用唇線筆勾畫唇形，有助貼服及持久，亦可使用唇彩令唇膏帶出立體感，最後可隨身攜帶小型唇膏補充色澤！

年尾派對妝容重點5. 增加唇妝持久度（許秀麗 攝）