沙漠唇必睇！美容達人分享3大唇部護理貼士 助你重拾飽滿亮澤唇

【唇部護理/唇部保養】不少女生都會忽略唇部護理的重要性，誤以為只需在上妝前，簡單搽抹護唇產品急救即可，然後上妝不需太久就會發現緊繃、唇紋、脫皮等出現，這些全都因為唇部水分沒有得以保養，缺乏保護屏障令水分流失。想保持健康的唇部，不單可以避免裂紋、舒緩不適，更可以提高整體妝容的質感，今次《01女生》邀請到 BMF美容顧問 Jenny Yung分享秋冬保養以及唇部護理要點，打造一個全方位柔軟光滑肌！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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美容達人分享秋冬保養貼士

無論是大日子當中，或是秋冬季節，Jenny 都建議大家可以從3方面著手：調整護膚品、飲食調理和定期護理。首先，轉用滋潤度較高的護膚品，例如保濕面膜和滋潤精華液，以確保肌膚充足水分。其次，多攝取含有維生素C和E的食物，有助於維持肌膚健康，例如水果、蔬菜和堅果等。最後，想針對性改善肌膚乾燥和敏感問題，可以選擇前往美容院以進行深層保濕護理或修護療程。

美容達人分享秋冬保養貼士 (freepik)

3大唇部護理貼士

除了由內到外保養肌膚，保養唇部亦有多個要點，大家可以定期為唇部去角質，保持唇部肌膚光滑。平日隨時保持唇部水潤，選擇不含刺激性成分的產品，避免引起唇部過敏反應。可以考慮使用含有滋潤以及修護成分的唇膏，有助於修護唇部紋理和乾燥情況。如果想根據唇部狀況選擇護唇品，唇部乾燥可選擇滋潤型，唇部較薄則可選擇輕薄型。最後，記得避免舔、咬嘴唇的習慣，若然長時間舔唇則會加重唇部乾燥。

美容達人分享3大唇部護理貼士 (freepik)

唇油的3個隱藏用法？

唇油除了能夠作為平日的護唇品外，更有其他隱藏用法？Jenny 指這些隱藏用法不僅能充分利用唇油，還能讓你的妝容更加多樣化！

唇油隱藏用法｜1.唇部滋潤

唇油可以單獨使用或塗抹於唇膏上，為唇部提供深層滋潤，使唇部肌膚更柔軟水潤。

唇油隱藏用法｜2.打造自然妝感

唇油可以單獨塗抹在唇部，打造出自然飽滿的光澤感，使妝容看起來更加生動。

唇油隱藏用法｜3.雙重護理

唇油不僅可以滋潤唇部肌膚，還可以塗抹在其他乾燥部位，如指甲周圍或手肘位置，均能起到滋潤護理的作用。