抗衰老｜皮膚科醫生分享凍齡秘訣：正確保養手法、逆轉白髮必食？

【抗衰老/凍齡方法】隨年歲增加，不單是人生經歷，皮膚亦會隨年月而老化、鬆弛。不少人都會直言25歲之後，皮膚則會走下坡，下垂、面部凹陷、細紋等皮膚問題都會漸漸出現。凍齡絕對是許多人都追求的目標，近日在節目《健康2.0》中，皮膚科 莊德揚醫師則分享了抗衰老秘訣，到底如何才能真正凍齡呢？



雖然不同年齡層追求的凍齡需求不一，例如年輕肌膚只需注意基礎護理、預防初期老化跡象，輕熟肌則針對老化、提升肌膚彈性和光澤，而熟齡肌則要修復和護理、針對明顯的老化跡象。莊醫師指其實日常中我們有6大生活習慣，會在不知不覺間加速我們老化。

皮膚科醫生分享凍齡秘訣！（《健康2.0》截圖）

6大生活壞習慣加速老化｜1. 低頭玩電子產品



電子產品的藍光輻射與可見光，亦會令促進皮膚中的自由基生成，導致皮膚老化。另外，不合適的距離和姿勢除了導致疲勞，亦會形成皺紋。

6大生活壞習慣加速老化｜2. 防曬不足



防曬能夠防止UVA和UVB 紫外線傷害。UVA能穿透皮膚深層，導致膠原蛋白和彈性纖維損傷，從而促進皺紋和皮膚鬆弛；UVB則主要造成曬傷，增加皮膚癌風險。

6大生活壞習慣加速老化｜3. 錯誤保養



過多保養品、過度煥膚除了會對皮膚造成負擔，更會令皮脂失衡、皮膚敏感。另外，保養手法亦切記不能過於用力，反而會令細紋出現。

6大生活壞習慣加速老化｜4. 熬夜



熬夜不僅會加速皮膚老化，更會影響整體健康和心理狀態。

6大生活壞習慣加速老化｜5. 飲食不均衡



缺乏關鍵營養素加速皮膚老化，影響皮膚的健康狀態，失去彈性和光澤。

6大生活壞習慣加速老化｜6. 煙酒喜好



煙酒中的有害物質或會引發炎症，加速皮膚老化。

6大生活習慣竟加速老化？（《健康2.0》截圖）

凍齡不僅是追求、保持年輕的外貌，更應該由根源出發，保持健康與活力才能治標治本，更好地享受生活。莊醫師亦分享了抗衰老要點：平日護理、逆轉白髮等秘訣。

想由內到外抗衰老，大家平日可以多攝取抗氧化食物以及飲料，例如綠茶、烏龍茶等。另外，白髮愈來愈年輕化，普遍是因為壓力、睡眠品質差、飲食不均等原因導致頭髮黑色素暫時不良。莊醫師指非遺傳性白髮基本上都有逆轉的可能性！發現白髮時切記不要急著拔除，大家可以先加強血液循環，以指腹多溫和按摩頭皮以及百會穴，平日可以多補充黑色食物，另外亦可以針對性吸收維他命B、維生素鐵、鋅和銅等。

50歲前仍可以逆轉白髮？（gettyimages）

平日大家誤以為做好防曬，但莊醫師指正確防曬不單只靠塗抹，物理防曬亦相當重要，塗抹時要避免心急只塗一層。其實兩層才能形成足夠的反光膜，以此形成保護層去阻斷皮膚受到紫外線傷害，每3小時亦需要補擦防曬。