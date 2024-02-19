抗衰老｜日本小顏院長授居家凍齡抗老按摩 3步改善面下垂/魚尾紋

【抗衰老/小顏按摩】對於不少女生而言，維持美貌是一個長遠的路途，除了要每日保養：搽護膚產品、用不傷皮膚的化妝產品，更可能要借助美容副產品去保持健康與狀態。常言道，人在25歲之後，皮膚就會走下坡，出現下垂、面部凹陷、細紋等皮膚問題，日本美容界則為此提供一個說法，認為這些問題源自面部走位，透過「小顏定位術」，以按摩手法能夠一定程度提升面部緊緻度與矯正臉型五官。



日本大熱「小顏定位術」？

「小顏定位術」其實是通過人手按摩，無須動刀、打針，無痛感地放鬆面部肌肉與筋膜，改善血液循環，收窄骨縫，扶正骨骼並逐步改善臉部問題，令面部緊緻、均稱及輪廓分明！

原理是因為人體的頭顱骨骼由23塊形狀各異的骨頭所組成，而連結固定每塊頭骨中的不單止銜接角度，更有肌肉、脂肪等，而隨著日常動作、微表情等，會令骨骼「走位」，中間的肌肉、脂肪與皮膚亦會有所開始阻塞，堆積老廢物質，進而開始出現水腫、代謝變差的症狀，形成臉大、發腮等問題。

25歲後皮膚就會走下坡，出現下垂、面部凹陷、細紋等皮膚問題（gettyimages）

居家小顏按摩 3步改善面部問題

想改變面部堆積老廢物質的問題，日常間多按摩臉部固然有效，日本人氣小顏整骨師 角森院長亦分享3步凍齡、抗老的居家按摩，就讓大家一起努力吧！

抗衰老小顏按摩：1. 旋轉手臂

先將手掌平放於後肩位置，感覺像揹書包般，然後以90度的形式將手肘向後打圈並做十組，過程中要保持抬頭挺胸。這個動作其實是透過轉動肩胛骨運動，改善雙下巴、調整體態，從而令臉部線條變得流暢。

抗衰老小顏按摩：1. 旋轉手臂（RED@角森院長kadomori）

抗衰老小顏按摩：2. 提拉頭皮

將手掌張開，然後從耳後位置由下而上地提拉頭皮，記緊是以指腹略微出力，在最高處維持10秒並重複三組。這個動作有助頸部伸展以及舒緩、放鬆臉部肌肉，預防皮膚細紋、頸紋等顯老紋路出現。

抗衰老小顏按摩：2. 提拉頭皮（RED@角森院長kadomori）

抗衰老小顏按摩：3. 鍛鍊口腔肌肉

雙下巴、法令紋等都是顯老的大問題，而導致這些問題出現主要是因為頭皮鬆弛以及舌肌衰弱，導致下巴周圍肌肉鬆弛。想好好的鍛鍊口腔肌肉，就要用上好像在以舌頭刷牙的動作。

先以舌尖滑向口腔左外側，緩慢而用力順時針滑動，完成後再逆時針，交替進行，而滑動過程嘴唇要保持閉合，左右合共做15組。這個動作能夠刺激到舌根部分多條牽連口咽區的肌肉，訓練舌肌同時訓練到軟顎及上呼吸道區的一些肌肉。