凍齡護膚｜抗衰老最強5種食物　茄紅素維他命C抗氧化助提亮膚色

俗話說「預防勝於治療」，不論男性或女性，都建議趁早開始預防肌膚及身體老化，盡可能減少歲月留下的痕跡。除了使用各種具抗老成分的保養品，日常飲食也扮演相當重要的角色，這樣才能從內而外達到回春效果。



抗老保養品我們見多了，但有助抗老的食物有哪些？這篇帶你來看5個「抗老食物」盤點，最強抗老食物居然是「這個」！

5大延緩衰老食物（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5大最強天然抗衰老食物（Estúdio Bloom/Unsplash；01製圖）

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1. 檸檬

談到抗老食物，相信大部分人第一時間就會想到檸檬。富含維他命C、B1、B2等多種營養成分，檸檬具有強大的抗氧化效果，能促進肌膚新陳代謝，進而幫助延緩衰老。而維他命C對肌膚美白、淡斑有著非常大的功效，能減少黑色素活躍度並抑制色素沈澱，讓肌膚不再暗沈同時促進肌膚膠原蛋白的合成。因此，每天早上一杯檸檬水，對身體獲益良多！

2. 石榴

石榴的維他命C含量非常高，還有石榴多酚和花青素等物質，具有很好的活血功能，有助清除血管壁上的油脂，進而促進全身的血液循環流通，讓肌膚從內而外變得紅潤有光澤。除了對皮膚有抗氧化功效，也有助排毒，豐富的有機酸可促進消化，確保所攝取的營養都有被吸收。不過石榴的糖分含量也很高，還是要適當攝取！

3. 桑葚

桑葚含有豐富的天然抗氧化成分像是維他命C、胡蘿蔔素、黃酮等，能抑制黑色素產生，進而減少斑點滋生，預防衰老同時還有補血及保持皮膚白皙的功效。除了養顏美容，桑葚也因豐富的含鐵量而有助滋潤頭髮，能有效預防白髮生長及改善脫髮現象。不僅如此，桑葚還能促進消化、刺激腸胃蠕動並幫助排便更順暢！

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4. 紅棗

紅棗也是大家熟悉的抗老食物之一，甚至被譽為「百果之王」，其中的維他命C含量是蘋果的75倍、維他命P也比檸檬還要豐富。紅棗可幫助調節人體形成代謝，讓細胞快速生成，多吃紅棗會讓皮膚更紅潤、光滑。但要留意的是，紅棗雖然有很多益處，但若本身體質較燥熱的人就必須克制，這是因為紅棗吃太多容易生痰，還會加重水腫現象，加上糖分豐富，過度攝取也不見得是一件好事。

5. 番茄

番茄號稱是「最強抗老食物」，其中富含的番茄紅素就是達到抗氧化效果的關鍵。番茄紅素自帶超強的抗氧化效果，其抗氧化力是胡蘿蔔素的2倍多，甚至是維他命E的100倍，可說是目前在自然界植物中被發現的最強抗氧化劑之一。不只是延緩衰老，還能保護心血管及皮膚、增強抵抗力，多吃更有助提亮氣色！

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