抗衰老｜法令紋深、蘋果肌下垂很困擾？瑜伽師教3動作凍齡、緊緻

【抗衰老/臉部瑜伽】 女生最擔心顯露疲態，令視覺年齡比起真實年齡多出不少。想留住青春，就要提防面部下垂、細紋、面部凹陷等衰老、老化問題。想減慢膠原蛋白流失速度，除了可以多攝取抗老食品、Superfood等，亦可以借助副助美肌食品、保健產品等去凍齡。



想擊走疲態、顯老的面部困擾，適時強化臉部肌肉亦是一大重點。近年大熱的Face Yoga（臉部瑜伽），只需簡單幾組動作就可以強力活化臉部肌肉，同時促進臉部血液循環，從而達至緊緻去皺、提拉、抗臉部老化的功效。

瑜伽導師Susan 就分享了一套源自日本30年按摩大師的手法，3個動作就可以激活膠原蛋白，零成本讓蘋果肌重新變得飽滿。

抗衰老按摩：1. 按摩下巴

為了舒緩咬合肌肉與下巴區域，可以握緊拳頭，利用手指關節骨去按壓下顎骨的位置，將下巴的贅肉向上推，當重複推拉的時候，另一隻手可以以作輔助向上撥。

抗衰老按摩：1. 按摩下巴（RED@susan_superlove）

抗衰老按摩：2. 按壓穴位

重複推拉撥肉後，使用手指關節按壓住蘋果肌位置，再以左右按壓的手法按摩穴位。最後從外到內地推壓眼下肌肉。

抗衰老按摩：3. 按壓蘋果肌

最後一步最為關鍵，利用一根手指，沿著法令紋再向上拉，目標與鼻翼成一條直線。再壓實感受蘋果肌的發力，可以稍微的微笑再推高些許。