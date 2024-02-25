抗衰老｜薯仔敷眼只得短暫功效？台醫分享3大眼袋消除法 擺脫老態

對於女生而言，皮膚管理、外在形象是個漫長之路，特別是當壓力大、捱夜多的時候，令面色暗淡、毛孔粗大等問題無處可躲，顯得老態又疲憊。另外，步入25歲打後，膠原蛋白加快流失，想要廷緩皮膚老化速度，減少皺紋浮現？不妨參考一下醫師的分享吧！



遮不到萬年黑眼圈？如何消除眼袋？近日台灣健康節目《健康2.0》中邀請了一眾醫師嘉賓：前台大美容醫學醫師 蘇宗柏、皮膚科醫師 蔡逸姍、中醫師 吳明珠等人探討黑眼圈、眼袋的正確消除法。

眼部可說是最容易暴露一個人的年齡，因為眼周肌膚充滿肌肉，相對較為薄弱、容易老化，眼下脂肪流失，而眼下有2大韌帶：顴弓皮膚韌帶以及為了支持眼球、避免眼球往下垂落而保持緊密、像吊床般的眼眶顴骨韌帶（懸韌帶）。眼下脂肪移位，甚至下垂至韌帶就會形成眼袋、眼紋等問題。

眼袋形成的原因（《健康2.0》截圖）

如何消除眼袋/減淡黑眼圈？

既然大家了解到眼袋形成的主要原因，源自脂肪鬆垮、下垂，若然只是輕微情況的話，大家可以借助按摩、熱敷、護膚品等去提拉，較為嚴重的則需要依靠醫美療程幫助。

嚴重眼袋則需要依靠醫美療程幫助（《健康2.0》截圖）

眼袋問題，通常都會伴隨重重的黑眼圈，而對於減淡黑眼圈，坊間口耳相傳「女星保養法」的冷咖啡渣敷眼、薯仔片敷眼、熱綠茶包敷眼等方法。這些看似天然無害的護膚，功效又是否可行呢？蔡醫師指皮膚就好比屏障保護，需要脂融性的產品才能夠有效地被皮膚吸收，對於使用冷咖啡渣、茶包，反而使用較直接的熱毛巾才更為有效。薯仔片雖然有效，但只得短暫功效而且氧化速度快，容易令皮膚不適。

「女星眼部保養法」功效真假？（《健康2.0》截圖）

吳中醫師亦補充道眼袋、水腫與胃部及腎氣虛弱有關，所以要健脾去濕。若想針對解決，就要多喝「利濕緊袋茶」增強代謝能力、提升脾胃功能以減少脂肪堆積。