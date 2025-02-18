新娘/伴娘姐妹隨身化妝袋應帶甚麼？化妝師推7好物急救浮粉脫妝

【籌備婚禮｜新娘化妝】在婚禮大日子當天，新娘的婚包內除有個人物品、貴重物件、利是之外，亦需帶備化妝品及護膚品以備不時之需。要知道，婚禮是橫跨一整天的事，而新娘化妝師及團隊亦未必在整個婚禮時段留下來為你服務。因此，不論是新娘、伴娘，還是姐妹們，都必須準備一個屬於自己的化妝袋，隨時急救補妝，保持完美一整天。《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim以過來人身份，並綜合多年工作經驗分享新娘、伴娘姐妹隨身化妝袋的必備好物，一齊為婚禮做好準備！



婚禮當天，新娘隨身攜帶的婚包會由伴娘或姐妹負責保管，建議新娘在婚禮前執整袋中物品，並仔細地和姐妹交代清楚。假如自問是姿整的伴娘姐妹，亦可自備急救補妝包，以防萬一。

新娘/伴娘姐妹隨身化妝袋應帶甚麼？ (freepik)

隨身化妝袋必備好物｜1. 護膚品

不少新娘都選擇在出門酒店進行婚嫁儀式，而一同入住酒店的伴娘姐妹，在前一晚可敷保濕面膜，有助讓妝容更貼服。如屬敏感膚質，應自備護膚品及化妝品，減低臨時出現敏感情況。

隨身化妝袋必備好物｜1. 護膚品 (freepik)

隨身化妝袋必備好物｜2. 遮瑕及蜜粉

若在冬季出嫁，平日不僅要做好保濕護膚工作，大日子當天可按膚質需要選用保濕底霜及保濕粉底，同時亦要準備遮瑕用品及蜜粉，有助持久定妝控油。建議每隔數小時檢查妝容，用紙巾輕印臉上多餘油脂，攜帶蜜粉餅及遮瑕化妝品跟身，方便補底妝。

隨身化妝袋必備好物｜3. 細化妝掃

大日子常有感動流淚場面，為減低眼妝溶化機會，早上塗護膚品過程時，盡量避免沾到睫毛及眼線範圍。完妝後，用細化妝掃沾上蜜粉於眼周輕壓作定妝，讓眼周保持乾爽。

隨身化妝袋必備好物｜4. 啡色眼線

使用防水防油的眼線液及睫毛液，能避免眼妝溶化。建議選用啡色眼線，讓妝感更自然柔和。

隨身化妝袋必備好物｜5. 假睫毛膠水

姊妹眼妝中，最常出現假睫毛彈起的情況。若黏貼位置太接近眼頭或假睫毛長度不合適，除造成不適感覺、不自然的效果外，亦易令假睫毛彈起。因此，必要時可用假睫毛膠水重新貼上假睫毛。

隨身化妝袋必備好物｜5. 假睫毛膠水 (freepik)

隨身化妝袋必備好物｜6. 胭脂及唇妝

姊妹們當天可選用持久顯色度較高的胭脂及唇妝產品，可減低補妝次數，或於塗上唇膏後，隔著透薄紙巾，輕輕將散粉按壓上嘴定妝，令唇妝更持久，讓一整天保持好氣色，上鏡更顯精神。

隨身化妝袋必備好物｜7. 棉花棒

補妝或修正妝容前，可先用棉花棒沾少量乳液，以轉動棉花棒手法，將需要處理範圍抹掉，然後重新補上妝容。如需改變唇妝，可用棉花棒沾適量潤唇膏，運用同一手法處理，再重新化唇妝。。