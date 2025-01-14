新娘妝｜韓系高級感水光肌底妝秘訣!化妝師教1物遮蓋瑕疵提亮輪廓

【新娘妝/新娘化妝/新娘妝容】要數近年最流行妝容趨勢的話，主打光澤水潤妝感的水光肌必定旁上有名。不過，香港長期處於潮濕悶熱的天氣下，新娘子們適合韓系水光肌嗎？怎樣做才可避免由水潤透光妝感變成油光滿面呢？《01女生》找來化妝師魚子分享持久無瑕水光肌底妝的步驟及底妝心得，讓大家輕鬆打造自然零妝感的底妝！



「水光肌」是日韓妝容重點趨勢之一，是指水潤質感、透亮光澤的肌膚，當中的光澤感是自然清透、乾淨細緻，而不是油光。想畫出精緻、充滿自然光澤感的水光肌，大家可以參考以下步驟。

水光肌底妝 (圖片由受訪者提供)

水光肌底妝步驟｜1. 防曬打底

防曬是化妝第一步，建議使用帶有自然光澤感的防曬隔離底霜，薄塗一層即可。再加入液體高光，自然提亮，增強肌膚光澤感。

水光肌底妝步驟｜1. 防曬打底 (freepik)

水光肌底妝步驟｜2. 重點遮瑕

想保持妝感自然通透，建議直接用上遮瑕液重點修飾。黑眼圈、斑點可用偏橙色遮瑕液，用小型化妝掃、少量多次精準地塗抹在瑕疵上，直至暗啞位置被完整遮蓋，膚色變得均勻。至於明顯瑕疵，如痘疤、暗瘡，可用接近膚色至深膚色一度的遮瑕膏把瑕疵蓋掉。

水光肌底妝步驟｜3. 打亮輪廓

可用比膚色淺一度的遮瑕膏在眼頭、眼底三角區、眼尾至太陽穴、鼻翼、下巴、眉心、眉上、鼻樑及鼻頭作提亮。這方法既有遮瑕作用，亦可自然打亮五官，令妝感更立體。

水光肌底妝步驟｜3. 輪廓打亮 (圖片由受訪者提供)

水光肌底妝步驟｜4. 胭脂液暈染

使用帶有光澤感的胭脂液塗抹上面，質地輕薄易推，做到自帶光澤妝感，使用亦十分方便快捷。假如在塗抹胭脂液前，發現遮瑕膏仍未能將黑眼圈完全遮蓋，可以少量多次地疊加遮瑕，再適量地加上胭脂液，避免將所有底妝一同抹走。

水光肌底妝步驟｜5. 定妝

眼底位置最容易卡粉，顯現乾紋，建議使用帶有控油保濕功效的蜜粉加強眼底定妝。而臉上其他位置，則可用蜜粉輕壓作全面定妝。