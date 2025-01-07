新娘妝｜婚紗不一定白色!暗黑系新娘必睇:黑婚紗妝髮配搭盡顯氣勢

【新娘妝/新娘化妝】穿著黑色婚紗除可打造型格時尚風格之外，其實在西方文化中，更代表新娘對新郎忠誠、至死不渝的愛。想打破傳統，嘗試黑色婚紗的話，到底應該配合甚麼妝容呢？妝容及髮型上有何重點呢？《01女生》找來化妝師 Katrina，和大家分享黑婚紗妝容及髮型配對技巧，各位準新娘不妨參考一下。



黑色婚紗，成為近年婚照拍攝及婚禮造型一大趨勢。而平日以型格中性造型示人的新娘，在試妝、試裙時或多或少都會考慮妝髮配搭問題。Katrina分享指，黑色婚紗其實比想像中更百搭、易駕馭。妝容上亦非局限於濃妝，反而配上大地色系妝容，加上金色髮飾作點綴，更可提升質感。而頭髮方面，自然垂放或慵懶風盤髮亦顯女人味。

黑婚紗妝髮配對技巧 | 1. 美拉德眼妝 不挑膚色

相比其他色系眼影，飽和度較低的大地色系眼影可適用於不同膚色，亦可自然地放大雙眼。最簡單的方法就是利用淺色眼影打底，適量加深眼尾，用棕色眼線筆畫內眼線，增加眼神的俐落感。

黑婚紗妝髮配對技巧 | 1. 美拉德眼妝 (受訪者提供)

黑婚紗妝髮配對技巧 | 2. 混血感妝感 魅惑性感

清透混血妝感、輕泰妝、歐美妝近年大受歡迎，想營造混血感氛圍的話，可配戴偏淺色的有色隱形眼鏡，如淺啡綠色、淺灰色、淺啡色等。再加深眼線部分、用上濃密的假睫毛，雙眼瞬間變得非常有存在感。

另外，修容是混血妝重要一環，高光產品既可令面部凹陷位置變得飽滿，亦可提升肌膚健康光澤，而修容產品則可修飾輪廓，製造深邃立體感。

黑婚紗妝髮配對技巧 | 2. 混血感妝感 (受訪者提供)

黑婚紗妝髮配對技巧 | 3. 豔麗紅唇 展現女王氣勢

黑色婚紗配上一抹紅唇，立即增添幾分高冷艷麗感覺！大家可按照膚色去選擇紅色唇膏顏色，天生白皙皮膚女生可大膽塗上傳統正紅色調唇膏，搶眼又顯氣色。至於膚色偏黃的女生，可以選偏蜜桃色系、橘紅色唇膏，顯白提亮。

黑婚紗妝髮配對技巧 | 3. 豔麗紅唇 (受訪者提供)

黑婚紗妝髮配對技巧 | 4. 簡單髮型 突顯新娘自然美

最簡單直接的做法，就是將頭髮放下，利用飄逸長髮做出公主般夢幻甜美造型。想特別一點的話，可配上金色髮飾點綴黑色婚紗，襯托高貴氣質。