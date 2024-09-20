新娘妝｜揀選命定眉妝的秘訣！1招拍照更上鏡 化妝師：宜提早修眉

【新娘妝/新娘化妝/籌備婚禮】不論你是心儀哪一種新娘妝風格，眉妝都是影響整體觀感的主要因素。到底在試妝時，如何揀選適合自己的眉妝？婚禮前夕，眉毛護理有何注意事項？《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim分享眉妝心得，助各位準新娘快速揀選最適合自己的眉妝及眉型。



相信不少女生都聽過「眉毛是整張臉的靈魂」的說法，事實上一個適合個人面型、造型及氣質的眉妝，不但有效增強五官立體深邃感，締造精緻妝容，還可以令整個人看起來精神飽滿。為自己找出完美眉形，各位女士們不妨參考以下眉妝貼士。

揀選命定新娘眉妝的貼士 (圖片由受訪者提供)

找出命定眉妝貼士｜1. 配合面型

新娘化妝師會根據新娘面型、輪廓，所畫出適合的眉型都有所不同。例如 : 圓臉女生適合小挑眉，避免畫「一字眉」，否則會顯得更圓潤；長臉型女生不宜「眉山過高」，會更顯臉長。

找出命定眉妝貼士｜1. 配合面型 (freepik)

找出命定眉妝貼士｜2. 眉妝風格

現時化妝風格多樣，當中包括：韓式、歐美、日系、泰式等。建議準新娘提早和化妝師溝通，假如在試妝前已選好心水婚紗或裙褂，亦可提供給化妝師參考，設計合適的造型。

找出命定眉妝貼士｜3. 過鏡後是否「上鏡」

婚禮大日子當天，新娘都需要拍攝上鏡，所以妝容都有機會比平日更濃妝。若然眉妝顏色過於淺淡，上鏡後或給人精神欠佳的感覺。

因此，新娘眉妝建議濃淡得宜，顧及真人妝感及上鏡後觀感，留意眉尾不低於眉頭，並且著重「眉尾深、眉頭淺」，更能帶出立體感。

找出命定眉妝貼士｜4. 善用不同眉妝產品

化妝師會根據新娘眉型及眉毛濃密程度，善用不同眉妝產品上色或勾畫眉型，例如 : 眉粉、眉筆。此外，化妝師會根據新娘髮色去調整眉色，如使用染眉膏改變眉毛顏色，達致更完美效果。

找出命定眉妝貼士｜4. 善用不同眉妝產品 (freepik)

找出命定眉妝貼士｜5. 切勿衝動

不少新娘子都有做「飄霧眉」的習慣，但假如還未開始的話，建議切勿於大日子前進行美眉療程。因為完成療程後，都需要時間護理及修復。Mandy 亦表示，在化妝師角度而言，從未進行「飄霧眉」的準新娘，其實能讓化妝師更靈活彈性地處理妝容，打造更多不同造型。

找出命定眉妝貼士｜5. 切勿衝動 (freepik)

找出命定眉妝貼士｜6. 提早修眉

準新娘可提早預約修眉服務，讓化妝師於大日子當天，能集中時間化妝、調整髮型，亦可避免因臨時修眉而出現紅腫機會。