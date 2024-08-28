新娘妝｜黃皮冷白皮新娘妝容配對貼士！化妝師：適合你才百看不膩

【新娘妝容/新娘化妝/婚禮造型】一個耐看又適合自己的新娘妝，就是相隔多年後翻看婚照，仍舊百看不厭。想完美呈現專屬新娘妝的話，除了做足事前一系列護膚程序之外，更需要和化妝師好好溝通，同時了解自己輪廓及皮膚顏色。《01女生》找來新娘化妝師Phoebe分享揀選適合妝容的心得。



相信不少準新娘在籌備婚禮過程中，必定感到大傷腦筋。在決定婚禮儀式、婚禮地點的同時，亦要為婚禮造型資料搜集，揀選合適的妝容及預約心儀化妝師試妝。

在試妝前，除了準備一系列參考圖之外，Phoebe亦建議準新娘可以放鬆心情和化妝師溝通，描述自己喜歡的妝容風格，當作成朋友般相處。要知道，在婚禮當天這位新娘化妝師會伴隨你左右，為你化妝補妝、照顧你的妝容髮型，甚至是安撫新娘子情緒。

切忌一味追求「死白」了解膚色優勢

(freepik)

每位女生的樣貌輪廓都是獨一無二，大家要了解輪廓特色再選擇適合自己的風格，不必盲目跟隨現時流行妝容，底妝色調不是越白越好，適合才是最重要。

決定妝容方向之後，新娘化妝師會以新娘子的個人喜好及氣質為大前提，再配合新娘五官輪廓，為新娘建議最合適、最自然的妝容造型。

自身皮膚顏色是影響妝容關鍵之一，膚色主要分為暖色調、冷色調及中性色調。配合不同色調的粉底，既可呈現出獨特妝感，亦可修飾輪廓。大家不妨參考以下膚色及妝容配對建議。

膚色妝容配對｜1. 黃皮：歐美/泰妝

普遍香港女孩膚色偏黃，屬於健康膚色，建議使用暖色調粉底，修飾暗沉蠟黃膚色之餘，更顯好氣色。同時，可以配合歐美或現時流行的泰國妝容，畫出深邃混血感。

膚色妝容配對｜1. 黃皮：歐美/泰妝 (圖片由受訪者提供)

膚色妝容配對｜2. 冷白皮：韓妝

冷膚色、膚色偏白的女生，建議選擇偏粉調粉底，有助提亮，增添氣色。妝容上，可以嘗試韓妝，配上帶有紅橙色調胭脂，畫出白裡透紅的可愛感覺。