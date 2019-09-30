倪晨曦李多海熱推「奇蹟七水法」：只靠化妝水　拯救任何缺水皮膚

近日娛樂圈掀一陣熱潮，就是年齡過四十的女星如何「凍齡」，外表看起來比實際年齡較輕。保持皮膚的肌齡健康是每個女人畢生的任務。而在韓國娛圈和網紅界就流傳一種新的皮膚吸水保養大法–「奇蹟七水法」，只要在皮膚上不間斷地塗上7次化妝水就可以令到皮膚變亮透白，呈現不一樣的透亮感。

李多海經常在護膚圈，分享她自己常用的「奇蹟七水水法」 (ig@leedahey4eva)

女人天生就是愛美，很想自己的膚質常常都有透亮光澤感，而多年前，曾經藉韓劇《我的女孩》走紅的李多海在小紅書分享「奇蹟七水法」，教授女生們如何打造水光肌，再加上一早已回到內地發展歌唱事業的鄧紫棋(GEM)，更直言試了後，肌膚狀態變超好，而網紅間的代表有被譽為韓國美妝始祖PONY大神的接班人Heizle，她曾在自己的Youtube頻道上分享過這個「7水法」，更表示改善了她的敏感肌，讓膚況也變得更穩定等等。

倪晨曦亦在自己的社交網絡上分享韓國大熱的護膚新手法，叫「7水法」(youtube/elvani)（7 skin method） 就連香港的女神級代表倪晨曦亦在自己的Youtube頻道上跟網民分享過，表示自己跟隨這個「奇蹟七水法」一星期後，皮膚變得水潤得不行了。你不需要更換自己家用的化妝水產品，只要利用「奇蹟7水法」方式上化妝水，就能讓你皮膚變好是真的！

究竟什麼是「奇蹟七水法」

李多海在小紅書上分享甚麼是「7SKIN 皮膚保濕法」(李多海@小紅書)

所謂的「奇蹟七水法」其實就是把化妝水敷在臉上的次數達到七次，因為要敷上七層的關係，所以更要確保化妝水成分是否溫和不刺激，不含酒精、香料等等，而且不應該就一次大量使用化妝水而是逐次少量，並且多次溫柔輕拍在肌膚上，因為這樣可以令皮膚更能吸收到保養品。

「奇蹟七水法」的步驟重點

第一層︰利用化妝水對皮膚進行清潔

倪晨曦建議先用化妝水對皮膚進行一次的清潔，而且手的方向應是反方向上推 (youtube@elvani)

選擇一款成分是溫和不刺激的化妝水，將化妝水倒在化妝棉上輕輕的擦拭皮膚，先用化妝水對皮膚進行一次的清潔，然後再一次用化妝水對皮膚進行擦拭。

第二層︰倒出3-4滴的化妝水後，用雙手輕拍全面

倒出3-4滴的化妝水後，用雙手輕拍全面，而且不需要化妝棉 (youtube@elvani)

倒出化妝水後可先在手心搓一下，使用少量的化妝水並輕拍直到肌膚完全吸收。

第三層︰待化妝水被皮膚吸收後，再拍上第三層的化妝水

女生們記得要輕拍化妝水在面上，不需要過份的用力 (youtube@elvani)

第二次和第三次擦化妝水的原意是為了將臉上的殘留物擦乾淨，希望可以迅速提升面部皮膚吸收水分的速度，而女生們也留意不要忽略頸部。

第四—第七層︰重覆以上的步驟，直至皮膚完全吸收了化妝水

化妝水必須待皮膚完全吸收後，才塗上另一層的化妝水 (youtube@elvani)

在進行到最後的第7步時，可以先將已浸滿化妝水的化妝棉放進冰箱冷凍降溫2分鐘，然後才將化妝棉濕敷在臉上，將化妝棉放進冰箱冷凍有助促進毛孔收縮和加強保濕。女生謹記最後一定要擦上濕乳液或面霜來達到一個鎖水的功效，而在擦乳液同時可以順便帶到眼睛及唇周的部分。

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