韓國胖女生變健身女神　一年勁減62磅成功要訣：先問自己一個問題

曾經有人說過：「連自己體重都控制不了的人，怎樣控制自己的人生？」減肥兩字好像離每個人的生活也不遠，體重重了一點時就嚷著要減肥瘦身，就連是女生心目中的男神彭于晏和被稱為「零死角」的BIGBANG成員T.O.P在年輕時也是一個肥仔。雖然減重的辛酸也容易讓人放棄，但只要找到一個適合自己的健康減肥方法，一年內減掉一個小學生的體重也不是難事，

現在的Hyun_Ju足足減去了62磅的脂肪，身體的線條也變得明顯。 (ig@hjuuuus2)

一位體重曾高達78公斤的韓國女生Hyun Ju，只用一年的時間，就從78kg減至50kg。 一年內就足足減去了62磅的脂肪，吸引不少女生跟隨她的減肥方法。她減肥的開始並不是貪靚，而是年紀輕輕的她卻是因為體重嚴重過重，而導致健康響起警號，迫在眉睫的健康問題令到她決心要減磅。瘦身減肥的她，現時更當起了一位減肥教練，不時公開瘦身減肥的攻略。正在為減肥努力的你，不妨參下她當中減肥的六大要點吧！

視減肥為生活中的小習慣 而不是痛苦的事

Hyun_Ju給予的建議就是女生不要視減肥成一個痛苦的過程，最好就是將減肥視為一個生活中不可或缺的習慣。(ig@hjuuuu_s2)

在開始減肥之先，你需要問自己一個問題，那是：「你為什麼要減肥？」如果你只是因為別人認為你是太肥不美的目光而去減肥的話，韓國網紅Hyun Ju就表示這是一件令人很痛苦的過程。社會中不切實際的完美主義，在減肥人士的心中起了一定程度的掣肘，讓減肥中的你不容許自己多吃一口飯，少做一秒的運動，讓到自己每天都處於水深火熱的痛苦中。Hyun Ju為了減少自己面對減肥時的壓力，就將減肥當是生活當中的小習慣，例如把運動融入在刷牙或是吃飯等日常作息之中，不視減肥為一種負擔。

保持良好的運動及飲食習慣

Hyun_Ju遵循營養均衡的減肥守則。(ig@hjuuuu_s2)

現年27歲的網紅Hyun Ju表示從前的自己是一個棉花糖女孩，身型龐大的她不要說要運動，就連走路都覺得非常辛苦，從不做運動的她也迎來不少的健康問題，如糖尿病、高血壓、高血脂和高血糖的三高問題。她在減肥初期先改變自己的飲食，減少進食高脂和高糖的食物，同時保持良好的日常運動習慣。

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外出進食或聚餐時自備飯盒

在家自備飯盒時，可以自己創作一些健康的飲食餐單 (ig@hjuuuu_s2)

相信大家在特別節日都愛相約朋友一同出外食飯慶祝，但Hyun Ju表示聚餐和外出吃飯，多數都是減肥失敗的最大的原因，因為很多時街外的食物難以估計其熱量和份量，很容易因為聚會的快樂氣氛而令自己吃得過量過多，Hyun Ju建議正在減肥的女生，無論在任何時侯，即便是出外和朋友聚餐約會也好，也需要為自己預先準備一個健康飯盒，這有助確保自己可以跟隨減肥餐單當中的規律。

此外，Hyun Ju指出自己可以減肥成功，其中一個最大的原因就是注意餐單中的「營養均衡」，皆要具備碳水化合物丶蛋白質和脂肪三大營養，例如減肥會選擇食用莓果類、三文魚、牛油果和番薯等等。

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三大營養必須兼備

健康最需要的是均衡飲食，適量攝取蛋白質，並多吃含豐富不飽和脂肪酸等的食物。(ig@hjuuuu_s2)

01女生就Hyun Ju的減肥法向澳洲註冊營養師蔡穎怡進行咨詢，她認同「一高三低」飲食（即高纖、低鹽、低糖、低油），再配合適量運動是最安全有效的體重管理方法，也指出人們應緊記均衡飲食的原則、而且需要是定時定量，並以選擇新鮮天然的食物為主。

她又指，碳水化合物，蛋白質及脂肪是身體必要的三大營養素。缺乏其中一種可影響其他微量營養素（維他命及礦物質）的攝取，嚴重缺乏甚至可影響身體機能。她特別提醒切勿隨便跟從坊間流行的減肥法，例如是近年大熱的生酮飲食。因為每人的身體需求及反應均有不同，每種減肥法也並非人人適合，如有疑問最好是諮詢醫生及註冊營養師。

選擇健康和天然食物

健康減肥注重的是均衡飲食以攝取不同種類的營養素，減少油脂、甜食和精製碳水化合物如白米飯及白麵包的攝取，因這些食物不單熱量高，而且營養價值亦低，不利減肥及健康。Hyun Ju經常為自己預備健康的減重餐單，餐單上的食材多數是選用天然食物為主，例如雞胸肉、堅果和蔬果等等，盡量避免加工食物。

Hyun_Ju在減重餐單的食材多數是選用天然食物為主(ig@hjuuuu_s2)

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但要留意堅果始終屬於脂肪類食物，熱量較高，應避免過量進食(mggbox@unsplash) 營養師指出大家需留意煮食時避免選擇太肥膩的烹調方法，切忌落太多油及糖。同時亦要留意避免食物單一，減少其他營養素的攝取。此外，加工食物通常含有大量糖份和鹽份，而且有研究表示指高鈉及高脂食物會破壞腸道細菌平衡，促進身體炎症發生。她建議可多吃蔬菜，特別是葉菜及瓜果類屬天然低脂食物，亦含膳食纖維及營養素，又有飽足感，可先進食以減低過量進食高熱量食物的風險。肉類方面，除雞胸肉外，亦可選擇去皮去肥的紅肉及海鮮，因這些食身蛋白質含量高，脂肪比率亦較低，瘦身人士每餐也可食用適量肉類，避免減肥同時令肌肉流失。 此外，天然的堅果營養價值高，也含有膳食纖維和單元不飽和脂肪酸，可令排便更暢通，但要留意堅果始終屬於脂肪類食物，熱量較高，應避免過量進食，每星期3-4份，每份1安士（28克）經已足夠。

持續運動健身30分鐘

減肥配合運動時，可更有效地減掉脂肪。(ig@hjuuuu_s2)

Hyun Ju現時為一位減肥教練，她認為早上空腹狀態下做運動30分鐘，可更有效地減掉脂肪。根據澳洲註冊營養師蔡穎怡指出要注意空腹運動中的「空腹」是指8-10小時以上未進食的狀態，但現時空腹運動的實際效果存在分歧，並未有確實證據證明空腹運動有助燃燒更多身體脂肪。反而若運動前未有補充營養，特別是長時間的中高程度運動時，身體或會利用轉換能量較快的蛋白質來提供能量，加速肌肉蛋白質的消耗，間接造成肌肉流失。

營養師更指出空腹運動也有可能造成低血糖，糖尿病或容易低血糖人士，腎病及肝病人士應特別留意，如有需要請諮詢註冊營養師(ig@hjuuuu_s2) 澳洲註冊營養師蔡穎怡指出持續30分鐘以上的中高程度運動可有助減脂，另外她建議正餐可安排在運動前2-3小時。如在運動前1小時內進食，可選擇含蛋白質及適量碳水化合物的食物，例如水果加乳酪或健康能量條，可有效提升體能及肌耐力。而運動結束後30分鐘至1小時亦需補充蛋白質及碳水化合物以補充肝醣，促進身體復原及肌肉生長，建議食可食用香蕉、蛋、牛奶、無糖豆奶或低脂芝士三文治。

【按圖看】韓國女生Hyun Ju從78kg減至50kg，瘦身成功​: