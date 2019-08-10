【爆肌婆婆】活到老Fit到老！美72歲熟女手瓜起腱　健身短片爆紅

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「最難的運動就是持續運動。」這句話看似饒口卻意義深遠，「運動」向來都不是件短暫之事，一旦踏入了這塊領域，你就必須要持續堅持下去，才能讓身體狀態都保持一定的水準，不過很多人都以為年紀大了便無法再像先前般鍛鍊身軀，那就大錯特錯了！美國一名年紀超過 70 歲的「超狂健身婆婆」，他向世人證明什麼叫做真正的「活到老健到老」！

這名婆婆叫做 Lauren Bruzzone，現年 72 歲，她因一系列健身影片在網路上爆紅。（mrjames_cpt@IG）

這名婆婆叫做 Lauren Bruzzone，現年 72 歲，她因一系列健身影片在網路上爆紅。Lauren Bruzzone 所做的不單單僅是重量上的訓練，還包含如核心肌群、四肢協調等部分，訓練菜單的強度可不輸給一般年輕人，這也使她擁有一身精實無比的肌肉。究竟 Lauren Bruzzone 平時到底都會做些什麼鍛鍊？還請各位讀者跟著編輯一同往下翻！

▼▼▼按圖放大，看Lauren Bruzzone婆婆的健身鍛鍊日常▼▼▼

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不過事實上，Lauren Bruzzone 是在近年來才正式踏進健身房，那時她還沒有像現在一樣精壯的身軀，是靠著永不放棄的信念，加上健身教練 Wesley James 的大力協助之下，這名 72 歲的老婆婆才得以有現今的成就。直到現在，Lauren Bruzzone 都還是會每天報到健身房，堅持挑戰自我、突破極限，她努力的精神除了圈不少粉絲之外，更感染了那些也想讓自己變得更好的民眾。

Lauren Bruzzone 是在近年來才正式踏進健身房，那時她還沒有像現在一樣精壯的身軀，是靠著永不放棄的信念，加上健身教練 Wesley James 的大力協助之下，這名 72 歲的老婆婆才得以有現今的成就。（mrjames_cpt@IG）

想觀看更多 Lauren Bruzzone 的健身影片，不妨前往她教練的 Instagram 一探究竟。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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