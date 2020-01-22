【髮型帽子配搭學】桃花旺捲髮造型　大熱韓式蛋卷髮有瘦面效果！

「新一年，新氣象」不少女生都趁著新年，改變自己以往的髮型帶來新形象，增加愛情桃花運，可是若捨不得剪掉留了多年的長髮，其實只要從髮型搭配上作出改變，以不同捲髮配搭髮飾，已足夠讓你喚然一新。

新年總是一個送舊迎新的節日，不少女生也會為自己的衣櫥添置新的衣物，拋棄一些舊的衣物，同時也給自己藉口轉換新髮型和髮色，以時尚又醒神的髮型迎接接鼠年。

女生秋冬的衣櫃當然必備不同款式的帽子，以便不同的造型都可以搭配出不同的感覺 (ig@heybiblee) 帽子是令造型感瞬間急升的時尚好物，配搭合適的髮型更令個人突圍而出，隨時旺桃花，新年想加添賀年色彩卻不想穿得像個利是封，暖色系帽子是個不錯的選擇，不如參考筆者以下三個帽子配髮型提案吧！

【按下圖看更多】女星配帽髮型

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【按圖看】無論捲燙哪款髮型前，都必須做以下兩個步驟：

柔和橙啡色貝雷帽（Beret）配韓式蛋卷波浪捲髮 使你突圍而出

柔和橙啡色貝雷帽（Beret）配韓式蛋卷波浪捲髮打造甜美可愛和俏皮動人感

貝雷帽（Beret）可以說女生秋冬必備的穿搭單品，更是一頂歷久不衰的平頂式圓形無沿邊軟帽，早於15世紀時期在法國與西班牙面世，顏色款式容易混入各式搭配，隨即成為不少法國女生最熱捧的單品，加上不少出名的畫家將貝雷帽（Beret）納入其最喜愛的單品之一，因此它也稱為「畫家帽」。

紅色毛絨款的畫家帽也可以帶出時尚感 (ig@heybiblee) 不同髮型配上貝雷帽可營造出不一的感覺，短髮bob頭髮型配上貝雷帽隨時可愛感倍增、綁上側馬尾辮帶上貝雷帽造出減齡的效果和長捲髮帶上帶出知性型格風等，新一年當然要「送舊迎新」吧！新年出席飯局，女生可選擇柔和橙啡色貝雷帽（Beret）配上韓式蛋卷波浪捲髮，營造出甜美可愛和俏皮動人感，髮型同時修飾瘦面的效果呢！

同時，韓式蛋卷波浪捲髮其實是由日式的「梨花頭」演變出來，髮型的特色是沒有過多的層次，重點是髮型整齊地排列，打造出類似公仔麵感的髮型，捲髮技巧簡單易學，十分適合不太會捲燙髮型的「手殘女」。同時，筆者也十分推薦髮質較軟、髮量稀疏的女生，因蛋卷波浪捲髮能有效增加髮量感。

【按下圖看】柔和橙啡色貝雷帽（Beret）X 韓式蛋卷波浪捲髮教學

可愛冷帽增甜美感配內捲髮型 令你更平易近人

有禦寒作用的冷帽，不少女生在冬天的季節也愛上冷帽的造型

新年氣溫突然轉冷時，除了運用大衣外套保暖以外，冷帽可以算是一個容易配搭的造型，不同衣著和髮型配上冷帽也會帶出不一樣的感覺，假如新年與朋友相約外出活動，一個內捲髮型配上冷帽便可輕鬆打造出時尚甜美和平易近人的形象。

冷帽造型也是不少韓星喜愛的隨性造型 (ig@taeyeon_ss) 冷帽配髮型想帶點可愛平易感，重點是記得在前額位置保留一點瀏海，髮尾的部分運用曲髮棒微微挾曲，更可減低女生擔心帶冷帽後會出現頭髮過份貼服的問題。

【按下圖看】可愛冷帽增甜美感 X 內捲髮型教學

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棗紅紳士帽充滿時尚感配大波浪捲髮 更惹人注目

充滿時尚感的棗紅紳士帽感配上大波浪捲髮，帶出時尚感

或許不少女生會認為帶上紳士帽會過份的惹人注目，不過其實只要選擇低調顏色的帽子便可打造自然卻又喚然一新的感覺。毛軟呢質感的棗紅紳士帽配上大波浪捲髮可營造隨性又有氣質的女神感，同時更予人充滿女人味的感覺，這個髮型更特別適合中長髮的女生。如女生想能營造出復古感，搭配黑色和深色髮色便可造出時髦又復古的感覺，

【按下圖看】充滿時尚感棗紅紳士帽 X 大波浪捲髮教學