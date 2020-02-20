日本ettusais宣布重整涉23款人氣產品　小資女惡耗：護唇精華停產

不少美妝品牌先後宣佈撤出香港，即使是留下來的品牌，如小資女最愛品牌之一：Canmake，亦曾決定將某部份商品停產，開發其他新產品，以不斷求新求變。 日本美妝護膚品牌ettusais近日亦宣布將重整品牌，同時23樣產品將會停產，喜歡ettusais的女生就必定要留意了！

日本ettusais於網站上指出部份產品將於2020年3月停產，而停產名單中包括了不少好評不斷的人氣產品。

雖然香港ettusais方面暫時未有公佈任何有關消息，但平日有使用以下停產產品的女生，或需預先作出心理準備了。

【按圖看】ettusais即將停產商品：

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除以上產品將停產，亦包括以下的人氣商品，相信女生們定會感到可惜：

Lip Essence（唇部修護精華）

人氣商品Lip Essence（唇部修護精華）也即將於2020年3月停產。(pigfish124@Instagram)

即使你未使用過ettusais產品，也定必會留意過它的包裝上伴隨的BB標誌，而唇部修護精華的包裝則正正印上該BB標誌，未使用已能令人聯想起水潤的雙唇效果。

唇部修護精華主要成份為甘油，故能夠提供即時滋潤、預防脫皮、讓雙唇回復光澤的功效。雖然修護精華呈透明啫喱狀，沒有任何顏色，但當利用斜嘴設計將塗上唇部時，則能帶來明顯珍珠光澤感與修飾唇紋，故也可以當作底霜、於塗唇膏前使用。具有SPF18 PA++的防曬系數也是唇部修護精華的賣點之一；而且不時都會推出不同卡通人物的限定包裝，吸引到不少女生購買。

Premium Perfect Clear Up Concealer（雙色遮瑕霜）

Premium Perfect Clear Up Concealer（雙色遮瑕霜）於2020年3月停產。(asuka6528@Instagram)

要完美修飾萬年黑眼圈與臉上的瑕疵，只有單色的遮瑕用品絕對不足夠。ettusais雙色遮瑕霜一向都是廣受歡迎的產品，小盒子內已備有深、淺兩種色調遮瑕霜，方便按照需瑕疵的部位而決定使用單色或調配出適合膚色的色調，遮蓋黑眼圈、色斑及暗瘡印等各種瑕疵。

由於雙色遮瑕霜蘊含氨基酸類粉末及保濕精華粉末成份，因此質地柔軟順滑，即使使用於眼周位置，也難以令乾紋浮現。除附送小型遮瑕掃於盒內，亦於包裝上印有指示圖教導女生如何修飾黑眼圈，非常貼心。

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Juicy Lip-Jelly （水漾果凍唇彩）(PK1／PK2／PK3／RD1／RD2)

Juicy Lip-Jelly （水漾果凍唇彩）即將於2020年3月停產。(chercherrie@Instagram)

水漾果凍唇彩也是其中一樣即將停產的產品之一。無香料以外，水漾貼服配方及祖祖巴油的主要成份為產品帶來滋潤雙唇的效果，同時並不黏笠。

唇棒設計十分獨特而且方便，半面毛茸刷頭可輕易勾畫出雙唇線條，而非毛茸面則能為下唇打造光澤感，輕易就能化出一個玻璃果凍唇妝，打造甜美妝容。而且，水漾果凍唇彩共有5個色調：玩味紅色、櫻桃粉紅、蜜桃粉紅、自然珊瑚及魅惑紫紅，適合鍾情於粉色系的女生，不過該5個色調也全都被列入停產名單了。

（資料來源：ettusais jp）