韓素希因飾演大熱韓劇《夫妻的世界》的第二女主角而走紅，她最近成為韓國運動品牌的代言人，展現纖細身材，並於社交平台上分享瘦身心得。

《夫妻的世界》日前迎來大結局，劇中演員亦因此成為人氣話題，當中最亮眼的一定是飾演第三者的韓素希，吸引的外貌更令她成為廣告界的新寵兒。韓國運動品牌Barrel Fit宣布韓素希將擔任品牌的全新代言人，清新自然的形象與劇中風情萬種的感覺截然不同。Barrel Fit於官方平台上表示，韓素希自然舒適的一面與品牌形象貼近，而她於宣傳短片上展現出健康性感的美態亦非常吸引。

【按圖看】韓素希《夫妻的世界》中風情萬種的氣與廣告照清新自然的形象截然不同：

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韓素希的完美身段並非與生俱來，要維持身形便需下一番苦功。她曾於社交平台上分享自己會透過飲食管理與定期運動來維持體態，而其中與健身教練的對話更是一眾減肥女生的心聲。當時她向健身教練抱怨每天都只能吃雞胸肉，打算放肆一下，容許自己今天吃一件士多啤梨夾心批。

不過教練卻道破她並沒有戒口的事實，更指韓素希特別喜歡吃炸雞與喝酒。相信每個曾經歷減肥的女生都與韓素希身同感受，她偶然會捨棄教練為她製定的減重餐單，放任自己盡情吃喝，被網友笑指這為「佛系瘦身」。雖然她喜歡吃高熱量的炸雞，但對於減肥還是有自己的一套。

按圖看Barrel Fit宣傳照：

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減慢進食速度

雖然韓素希熱愛炸雞與公仔麵，但其實她日常會避免進食高熱量的食物，大部分時間也是跟隨健身教練製定的健身餐單。不過，最關鍵的是她平日進食的速度很慢，每一口食物也會經過仔細咀嚼。根據日本廣島大學的研究顯示，進食較快的受訪者比進食較慢的人超重的機率高一倍，而且腰圍較大，血糖亦更高。

原因是當消化系統未能跟上進食的速度，大腦便不能釋放出身體已飽的訊號，導致愈吃愈多令體重增加。要減慢進食速度，除了時刻提醒自己外，亦可選擇高纖、需要較長時間咀嚼的食物，新鮮蔬菜、藜麥等均是不錯的選擇。

睡前不用手機確保睡眠充足

韓素希的生活非常規律，尤其注重睡眠質素，睡前一小時停止使用手機，亦會盡量維持每天七小時的睡眠時間。充足的睡眠對於減肥有直接的影響，外國學者Matthew Walker於《Why We Sleep》中指出，睡眠不足除了影響健康，身體更會因缺忽睡眠而影響判斷飽足的能力，增加我們攝取高熱量食物的慾望。另外，日本睡眠諮詢師友野尚於《我，靠睡覺瘦了10kg》中分享，體內的成長激素和皮質醇促進代謝、有助瘦身，而這兩種物質大部分是在睡眠中分泌，充足的睡眠有助促進生長激素分泌，提升睡眠時燃燒的脂肪效果。