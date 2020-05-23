ZALORA推Hermès、Chanel二手名牌平台　Lady Dior只需四千多？

隨著各大品牌經典的Monogram回歸，復古懷舊單品再次備受追捧。時裝購物平台ZALORA與二手時裝平台Vestiaire Collective合作，推出超過5,000款經專業驗證的二手時尚單品，絕對是復古女生尋寶的好地方。

時裝購物平台ZALORA與二手時裝平台Vestiaire Collective合作，推出超過5,000款經專業驗證的二手時尚單品。（Vestiaire Collective）

熱愛網購的女生對 ZALORA 和 Vestiaire Collective 一定毫不陌生，兩大平台希望透過這次合作推廣減低浪費的訊息，而可持續時尚更是時裝界的未來趨勢。Vestiaire Collective所提供的每件產品均經過品質控制團隊的精細檢查，保證產品為正貨，而且與網上描述相符。今次於ZALORA 平台上推出的二手產品超過5,000款，包括 Hermès、Chanel、Gucci 等時尚品牌，無論是資深 Vintage 買家，還是希望平價入手奢侈品的女生都一定能尋得心頭好。

ZALORA 和 Vestiaire Collective合作的二手平台是復古女生尋寶的好地方。（Vestiaire Collective）

Chanel

Chanel Gabrielle Leather Handbag（$ 22,500.99）曾經成為女生搶購的目標（Vestiaire Collective）

Vintage Chanel 手袋屬於保值度高的選擇，不少女生到日本旅遊時會特地到訪當地的中古店，購買罕見的 Vintage Chanel 手袋。Vintage Chanel 手袋款式特別，不少明星如Kylie Jenner、水原希子、迪麗熱巴等都是其愛好者。從 2.55 到 Gabrielle 系列，ZALORA 的二手平台包攬多款歷久不衰的經典手袋款式，價錢只從$4,080起，絕對是小資女生低價入手保值款式的好機會。

按圖看Vintage Chanel手袋款式推薦：

Celine

Hedi Slimane 上場後為 Celine 掀起復古懷舊情懷，源用誕生於1970年代的 Chaîne Triomphe 鎖鏈印花。($ 20,249.99)（Vestiaire Collective）

Hedi Slimane 上場後為 Celine 掀起復古懷舊情懷，源用誕生於1970年代的 Chaîne Triomphe 鎖鏈印花，重新演繹品牌的標誌性Logo。Celine 手袋設計簡約經典，加上Triomphe 系列揉合復古元素，與不少 Vintage Celine 手袋款式相近，掀起了一陣Vintage Celine的搶購風潮。ZALORA 更有不少 Old Celine 的手袋款式，懷念 Phoebe Philo 年代的女生不妨到網站尋寶。

按圖看Vintage Celine手袋款式推薦：

Gucci

經典雙G logo使品牌具備更高的辨識度(＄8,500)（Vestiaire Collective）

Gucci 2020 初春系列乘著復古風潮，加入了品牌的經典馬銜扣元素，線條及外觀與60多年前首次推出的款式相同，將原版細節賦予現代氣息之餘，更凸顯了馬銜扣的配件細節。Vintage款式與 Gucci 1955馬銜扣手袋一樣，價錢卻只是其三分之一，不少時尚女生趁著近幾年流行復古風潮，相繼入手了各大品牌的 Vintage 手袋。

按圖看更多Vintage手袋款式推薦：