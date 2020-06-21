【化妝品收納】台灣Youtuber療癒整理法　5大分類秘訣一目了然

化妝品和護膚品對女生而言，總有股不能抗拒的魔力，只要是新推出、包裝漂亮、顏色好看，都會忍不住買、買、買！買到像囤貨一樣，卻不善於收納，化妝桌因此凌亂不堪，每次想找東西都在一片混亂中尋找......倒不如好好整理一下美麗的化妝品吧！

其實化妝品收納最重要的是懂得分類，把產品分類整理，自然一目了然！（Unsplash）

台灣美容Youtuber小日刀口，她的Youtube頻道有11萬訂閱粉絲，很具人氣。她早前發佈一條有關化妝品收納的影片亦得粉絲讚賞。所作美容達人，小日刀口擁有「巨量」化妝品和護膚品，她花了不少時間和心機扮這些美容品一一收納好，十分整齊，網民更讚賞她的收納法又療癒又專業！其實化妝品收納最重要的是懂得分類，把產品分類整理，自然一目了然！

小日刀口擁有「巨量」化妝品和護膚品，她花了不少時間和心機扮這些美容品一一收納好，十分整齊。（Instagram@dolico0521）

按下圖看化妝品收納分類秘訣：

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想收納好你的化妝品，可以利用一些收納小工具！

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