撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-13 08:00

減肥｜夏日消暑不少人愛飲果汁，果汁糖分高，一杯熱量隨時多過一碗飯； 但若加入蔬果，則低卡甚至有奇蹟般減肥效果。韓國盛行「ABC果汁」，有藝人實試3星期腰圍減11厘米；《01女生》查詢營養師效果，營養師建議多加一類食材，可當早餐低卡又飽肚，另外推薦3款夏日減肥果汁餐單，美味有營養又有助瘦身。

「ABC果汁」在韓國近日成為熱話。（《건강함의 시작, 몸의 대화》擷圖）

像奇蹟般的「ABC果汁」 韓國藝人實測腰圍減了11cm

「ABC果汁」由製作材料名稱組成，包括蘋果（Apple）、紅菜頭（Beetroot）和甘筍（Carrot），在韓國有「奇蹟般的減肥果汁」之稱。

韓國健康節目《건강함의 시작, 몸의 대화（健康的開始，身體的對話）》曾介紹「ABC果汁」功效，指荷里活明星如Angelina Jolie、Gwyneth Paltrow、Brad Pitt等也飲ABC果汁減肥，而節目嘉賓洪信愛則以3星期時間進行實測。

洪信愛每星期2至3次，每次20分鐘慢跑和每天走1萬步，平日少食多餐，1天吃6餐的她，以330毫升的ABC果汁代替早餐，3星期後，腰圍減了11厘米，體重下降了2公斤。洪信愛指，整個人感覺變輕，重要是小腹消減，側看身體明顯變薄。

▼▼▼【按圖即看】洪信愛3星期「ABC果汁」實測，與「ABC果汁」製作步驟▼▼▼

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「ABC果汁」屬於低脂高纖的飽肚飲品，可以幫助減低熱量攝取。（Melissa LeGette／unsplash）

「ABC果汁」可減低熱量攝取 營養師：純果汁＝1碗白飯

「ABC果汁」材料簡單，份量約只需一個蘋果、１／３紅菜頭以及一條甘筍，放入榨汁機，再加入一杯冷水打製成果汁便可。

記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，她指出，「ABC果汁」屬於低脂高纖的飽肚飲品，一杯330毫升的「ABC果汁」熱量約130卡，比起港人早餐常吃的火腿蛋通心粉套餐少超過500卡，是一個不錯的早餐代替品。

不過，以蔬果汁作早餐，蛋白質攝取稍微不足，建議多配搭一隻雞蛋，或10粒原味果仁，便能均衡飽肚；若作為餐飲，建議飯前先飲用，可以增加飽足感，幫助控制飯量。

（Yoab Anderson／unsplash）

她建議不用「隔渣」，保留粗纖維，有助排毒通便，甜菜根及紅蘿蔔含大量抗氧化物，甜菜素（Betalains）及胡蘿蔔素（Carotenoids）可幫助抗衰老及抗炎。

夏日果汁「2+1守則」：2份蔬菜配1份水果

夏天怕肥又想飲果汁，她建議跟從「2+1守則」，即2份蔬菜配搭1份水果，以控制返整體熱量及糖份：「一般不建議攝取純果汁，因為熱量及糖分都較高，如一杯330mL蘋果汁等於3個蘋果的糖分，熱量接近1碗白飯，但配實中，並不是一次性進食3個蘋果，果汁容易令我們不知不覺下超標攝取。」

▼▼▼【按圖即看】營養師建議「夏日減肥蔬果汁」▼▼▼