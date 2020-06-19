減肥未必要捱餓，更可以吃足三餐，繼續喝台式手搖飲品。台灣YouTuber 劉力穎 Liying Liu近日分享減去25磅的心得，其實減肥也未必一定是我們想像般痛苦。

台灣網紅Liying以健康的方法減肥，最終成功減去25磅。（IG＠liying0731）

Liying於韓國留學時因為不良的生活習慣導致體重上升，高峰時期高達138磅，於是決心減肥。她為求快速減重，於減肥初期曾嘗試了多種有損健康的減肥方法。她曾分別服用中醫與西醫處方的減肥藥，效果雖然明顯但停藥便會復胖。她亦試過中醫埋線、飯後扣喉、進食酵素等方法，但全都附帶不良的副作用，令身體狀態變差。最後她決心以健康的方法減肥，最終成功減去25磅。

Liying於韓國留學時因為不良的生活習慣導致體重上升，高峰時期高達138磅（YouTube截圖）

定時吃三餐 6點後不進食

節食不是長遠的減肥方法，Liying堅持三餐照常吃，尤其是早餐。早餐對她來說非常重要，吃飽才有力量支持一整天的工作。而午餐則會選擇便當，再配一杯微糖或無糖的台式手搖飲品。晚餐方面，她多選擇只有404卡路里的Starbucks薯蓉西蘭花意粉，原因是餐盒上列明熱量，方便她控制卡路里攝取。而最近她則以滷肉飯作晚餐，只吃一半，剩下的作為明天的早餐。另外，Liying於睌上6時後便盡量不進食，若真的感到非常飢餓的話，便會吃少量的朱古力或餅乾充飢。

即使在減肥期間Liying也會每天喝一杯台式手搖飲品。（IG＠liying0731）

營養師點評：減肥方法值得參考

註冊營養師Liying楊蒨珩Stephanie認為Liying的減肥方法值得參考，她指出Liying透過減少卡路里攝取量與持續運動減肥，可有效達到一個健康的減肥效果。不過她補充朱古力或餅乾並非減肥人士於晚上肚餓時的最佳選擇，她建議女生可選擇含高蛋白質的乳製品如牛奶、乳酪等充飢，或進食糖分較低的水果，補充纖維與營養。另外，若你如Liying一樣戒不掉台式手搖飲品的話，營養師Stephanie建議選擇以清茶為主的飲品，並以較健康的蒟蒻取代珍珠，同時避免加入牛奶，減低致肥機會。

運動前拉筋 運動效果更好

運動前拉筋增強堅持的動力。（IG＠liying0731）

運動是消耗卡路里的最直接方法，除了控制熱量攝取外，Liying亦會每天進行一小時的運動。與許多缺乏運動的女生一樣，剛開始運動時身體感到吃力，只能維持10分鐘的運動時間。後來她發現只要於運動前先花10分鐘拉筋放鬆肌肉，增加血液循環及關節靈活性，可以令身體更快適應運動的節奏，運動時的效果更好。此外，她亦分享了許多YouTube上的有氧運動清單，亦曾拍片示範了韓國流行的減肥舞蹈與鍛練出馬甲線的秘訣，即使是沒有運動習慣的女生也容易上手。

排便暢通是減肥成功關鍵

多喝水排走宿便有助令肚腩變小加強減肥效果。（IG＠liying0731）

Liying分享自己每當面對壓力時便會出現便秘問題，最嚴重情況更曾長達一星期。但後來她發現，只要多喝水便能更有效排出積聚於身體的廢物，解決便秘問題。不過，營養師Stephanie指出，每天攝取的水份亦不宜過量，否則有機會中「水毒」。坊間的「每天飲八杯水」只是一個平均數值，事實上，每人每天所需的水份均有差別。不同重量人士身體每天所需要的水分都不同。若把體重（公斤）x 35（毫升）計算，便可得出自己每日建議飲用量。以一個女性體重55公斤為例，她每天便需要飲用1925毫升的水份。

按圖看更多Liying減肥前後的對比：