【夏天美白】曬黑急救預防必備！台灣網民10大最愛美白身體乳液

女孩們注意！炎炎夏日來襲，要美美的度過夏天，你以為抵抗惡毒的紫外線侵襲就夠了嗎？那你就太大意啦！夏日除了曬黑，還有蚊蟲叮咬的疤痕、曬傷色差困擾，想要自信穿上短褲短裙，讓大腿透透氣，這時就需要「美白身體乳液」來助攻，只要保濕美白做得好，展露肌膚沒煩惱。

保養不怕起步早，投資自己不吃虧，如果你從來沒有擦乳液的習慣，那麼你現在就該開始；若你覺得現在的身體乳液擦了沒效，那就往下看看，參考網友討論度最高的是哪些單品。今天就讓DailyView網路溫度計幫你解決漫長的爬文，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，現在網友討論度最高的美白身體乳液有哪些，讓我們一起遠離暗沉，朝向發光水水更進一步吧！

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年7月10日至2019年7月11日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『美白身體乳液』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

這些色差讓網友好尷尬！

你知道夏天曬傷大家最在意哪些部位嗎？在熱情的紫外線放送下，很容易造成膚色不均勻，如果不注重保濕，還會加速肌膚老化！

夏日露腿很涼快，但千萬別忘了照顧你的膝蓋，就算你沒有超細鉛筆腿，擁有亮白的膝蓋跟光滑腿部肌膚，也能讓你在炎炎夏日發光。腳涼一時爽，色差印記超難防，腳背也是曬最多太陽的部位，如果帶著條紋印記穿露腳背的跟鞋，美感大扣分。

另外，機車族心中的痛來了，一雙色差手伸出來，小心桃花被嚇跑！要曬黑很容易，但要脫下這層隱形的短袖色差，需要靠防曬跟美白補強。還有脖子肩頸的地方，長年累月堆積的曝曬下，造成的色差可不能輕易小看！

小編下凡來解答～實測5天效果

到底網友推薦的第一名美白乳液有沒有效果？編輯們現在就發揮柯南精神～連續五天早晚在右手右腳使用妮維雅美白潤膚乳液，為大家製作了對比圖（左圖未使用、右圖使用五天後）快接著往下看我們的心得吧！（點圖瀏覽對比圖）↓↓↓

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小編實測感言：

使用NIVEA美白潤膚乳液來測驗，雖然只經過短短五天，但是膚色的色差跟皮膚的潤滑度真的有變化，尤其剛擦完後特別明顯，皮膚較透亮、色差越來越淡，摸起來更咕溜、柔嫩飽濕的感覺。擦完後散發淡淡清香，睡覺的時候帶著香味入睡特別安眠，連續早晚使用相信效果會更好，難怪網友會推薦NIVEA美白潤膚乳液，真的對膚色白皙透亮相當有幫助，有效又有感！

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