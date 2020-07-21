夏天塗眼霜是油脂粒元兇？皮膚科醫生破解迷思　4款輕質眼霜推薦

說起夏天保養，或許大多數人第一個想到的就是清爽、涼感、薄透三大核心要素，不過對於依賴電子產品生活的我們來說，「眼周保養」更是必須時時關注的保養趨勢！夏天擦眼霜真的會長肉芽嗎？眼霜太滋潤是不是會造成反效果？那些對於眼霜產品的錯誤迷思讓儂編一一為妳解惑！皮膚科醫師親授夏日眼周保養挑選指南！不只品項挑選要仔細，這款根本細紋熨斗！

眼周肉芽和眼霜沒關係！

妳是不是也發現，眼皮周圍時不時會出現小肉芽、脂肪粒呢？這時妳心中一定會冒出一個疑問：是不是我的眼霜太滋潤、太油了？雅詩蘭黛所請的專業皮膚科醫師就解釋：眼周肉芽和眼霜沒關係！眼周的小肉芽、脂肪粒之所以會形成，大多是因為眼周肌膚在修復發炎、處理小傷口時，會形成過多的角蛋白，也就是我們看到的脂肪粒。當然，眼霜太油也不好，但長脂肪粒的最主要原因通常都是因為平時沒做好防曬、保濕或是護膚手法不當，導致肌膚受損，所以真的別再錯怪妳的眼霜產品了！

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夏天不怕脂肪粒眼霜這樣選！

醫師也建議，在挑選眼霜產品時，並不是夠厚、夠油、觸感夠有份量就代表夠保濕！選購時的首要條件還是要從成分篩選做起！尤其是悶熱的夏季，最好選擇成分溫和，且功能單純、配方親膚的品項，此外絕對不要肖想眼霜能替妳擺脫黑眼圈與眼袋！目前市面上的眼霜產品大多僅能有效改善眼周細紋，輕微淡化暗沉，對於黑眼圈和眼袋並沒有顯著的效力，若是今天買到一款標榜「全能」的眼霜，就得當心是不是它成分不夠純粹？又或者對妳來說負擔太大了！

1. Estee Lauder 白金級絕世煉金花秘眼霜

雖然說，前面才提到價錢並不是好眼霜的唯一指標，但擁有高品質口碑的把關，想必成分與使用感受都會相對讓人放心～這款雅詩蘭黛頂級白金級絕世煉金花秘眼霜主打的，並不是厚實質地，而是高保濕、高修護效果的植萃配方！「喜馬拉雅冰原白龍膽花」與「巴西旱地永生花」的極地原萃賦活配方作為核心，質地綿密，一抹立即化開融於肌膚，不僅有很好的撫紋效果，對抗眼周的乾、暗、悶也能一併改善呢～

2. L:a Bruket 亮眸滋養眼霜

L:a Bruket向來以天然成分出名，而這款亮眸滋養眼霜，更以被譽為「護眼專家」的歐洲藍莓籽油作為關鍵成份，成分中富含具高度抗氧化能力的花青素、棉花籽油以及改善浮腫現象的小黃瓜萃取、澳洲堅果油，不僅保濕效果驚人，那輕盈好吸收的質地與觸感，就連熟齡肌膚也能擁有最完整的呵護。

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3. Sulwhasoo雪花秀 雪御活顏亮眼凝霜

雪花秀再添眼部保養生力軍，這次不僅以亮眼的粉紅色作為包裝，成分更以品牌精神梅花作為主要元素，清爽好吸收的質地能徹底改善因揉眼、疲勞而導致的眼周狀況，此外裡頭滿滿的雪梅精萃還能延緩老化，在眼周肌膚形成防護膜！早上使用也清爽不吃妝呢～

4. LANEIGE 水酷肌因活力亮眼凍

蘭芝LANEIGE水酷肌因保濕系列一直是許多女性的夏天愛用品，而這款季季熱銷的「水酷肌因保濕活力亮眼凍」凝凍般的質地中藏有2倍綠蔬礦物精露，不僅鎖水、保濕效果超驚人，那不殘留油光、黏膩手感的特性，更有許多人將它當作日間的緊急修護使用。若妳尚未使用過它，真的就太可惜啦～

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