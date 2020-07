夏天美白6大方法　除了擦防曬你還可以這樣做　曝曬後也不怕

到了夏天除了要面對悶熱的天氣,還要受到紫外線的摧殘,穿上短袖短褲後曝曬的面積增加,手腳都有可能被曬黑、曬傷。女孩們除了底妝本身的防曬之外,還可以透過下列的 6 招讓你輕鬆抵禦紫外線,夏天做好美白工作,冬天就不用狂買美白保養品補救,跟著 Dappei 一起來看看有什麼小妙招吧。

1. 勤擦防曬乳

防曬不只是擦心安的,是為了不要讓皮膚產生黑色素堆積。防曬商品的「SPF」和「PA」這兩個標示分別代表「防曬傷」和「防曬黑」,兩者的數值並不是越高越好,還是要找到適合自己的產品,如果進行戶外活動,盡量一小時補擦一次;室內活動在不會流汗的情況下,一天補一兩次便足夠。

2. 曬傷後馬上急救

若做好防曬皮膚還是曬傷就要馬上急救,曬傷後的皮膚很乾很脆弱,盡量用清水洗澡降溫,沐浴後要立即塗上含蘆薈消炎或潤膚霜,才能讓皮膚回到健康的狀態,不會紅腫疼痛。手指跟腳趾很容易漏擦防曬或是塗不夠,也是有可能曬傷然後留下印記。

3. 補充維他命 C 、喝水

想「吃」出亮白皮膚,多攝取維他命 C 絕對是不二法門,維他命 C 能加速曬傷後皮膚癒合並對抗身體氧化,富含維他命 C 的水果(例如:奇異果、草莓、檸檬),切片泡水喝同時補充身體所需水分。

4. 避免網狀衣物

材質越緊密越不透光的衣物防曬效果越好,當女孩們選擇這種網狀針織外罩可要小心,因為這種材質的外罩並沒有完全遮蔽紫外線的效果,還是要補一層防曬才能穿的有型又盡情享受太陽。

5. 臉部防曬配件

防曬的重點在於臉部,除了擦隔離霜、臉部防曬乳之外,還可以配上草帽、登山帽,草帽適合旅遊搭配;登山帽材質柔軟方便攜帶,兩者都相當透氣適合夏天。除了皮膚要防曬,其實眼睛也要防曬,選擇一副鏡面大的太陽眼鏡不僅可以抵擋紫外線對眼睛造成的負擔,也可以遮到眼周肌膚,外出旅遊必備!

6. 改到室內運動

周末出門到戶外運動很難每隔一個小時就補擦防曬乳,除了攜帶不方便之外,防曬乳也不可能做到百分之百抗汗,更別說要穿著防曬外套、太陽眼鏡跑步。到健身房運動可以省下補防曬的麻煩,也不會因為太熱中暑,雖然健身房要門票或是月費,但這項投資絕對值得!

【相關文章.按圖放大率先預覽】【新冠肺炎】帶口罩勿化妝? 5個皮膚科醫生建議:不要搽太潤

Dappei 結語:防曬最重要的還是持之以恆,畢竟現在的夏天越來越長,四季模糊的天氣裡最好出門就擦防曬乳還有撐陽傘,化學性防曬加上物理性防曬才能完美抵禦紫外線!

