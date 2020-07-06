48歲江美儀曾經因為電視劇《名媛望族》、《衝上雲宵ll》的大尺度演出，被指「重口味」。近日，大台熱播電視劇《殺手》中，江美儀在戲中飾演的一樓一鳳姐，竟然大玩多款性感造型，cosplay護士、學生妹、小丑女等等，展期苗條身材！其實江美儀對於健康養生充滿心得，體魄更加完全不輸年青人！想不到江美儀的保健秘訣，全靠師傅—周潤發（發哥）！

江美儀在《殺手》劇中飾演妓女姚淑嫻(Lulu)，成為唯一的「阿伯殺手」。(Instagram@elenakongmayyee)

之前江美儀因為《名媛望族》、《衝上雲宵ll》與男演員親熱的演出，引起投訴。近日《殺手》熱播，江美儀飾演「阿伯殺手」的妓女姚淑嫻，因為Cosplay的百變造型，再次引起熱話。今次江美儀的尺度比以往厲害，更加有特寫事業線的鏡頭。

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江美儀多個大膽的造型成了網民熱話，也許因為跳出了大眾對48歲女性的想像，無可否認，江美儀保養得宜，面上的歲月紋理無法避免，但她仍十分窈窕，神采飛揚，才能駕馭到那些大膽角色，令人入戲。

全靠佢用甜言蜜語嚟鼓勵我行山，發哥叫我keep好啲，第時同佢合作，做戲中女主角呀。 江美儀

1. 跑山出汗去水腫 多得發哥行山隊！

眾所周知，周潤發（發哥）一直着重健康，熱衷行山，所以與其他藝人組織行山隊，定期上山跑，而江美儀就是其中一份子！跑山是江美儀其中保持體態的好方法，江美儀坦言：「自從行咗山之後的確冇晒水腫，個人結實同精神咗好多！」而江美儀的社交平台上更加不時分享與發哥跑山的照片，Hashtag「#我行山師傅係發哥 」、「#我要運動我要健康」、「 #上得山多遇發哥」等字眼。上年9月他們大隊成功挑戰香港第三大高山—大東山。

江美儀之所以養成跑山的習慣，全因為發哥這位好教練！原來從前的江美儀對行山不太感到興趣，後來因為行山師傅發哥的鼓勵，才可以進階到高級行山組。發哥為了鼓勵她多些跑山，曾大出金口承諾日後拍戲都是找她擔當女主角。江美儀一臉滿足的表示：「全靠佢用甜言蜜語嚟鼓勵我行山，發哥叫我keep好啲，第時同佢合作，做戲中女主角呀。」

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發哥這位「老師」不但沒收錢，更加出錢又出力，在每次跑山後，發哥都會請隊員食飯，有時更加會叫私人教練來指導大家，真的很有心為大家身體健康着想！江美儀笑言：「發哥為我哋健康着想，出錢出力，又可聯誼，咁都唔做就太蠢喇！」江美儀漸漸對運動充滿興趣，盡量會維持每星期做運動一次，她感言：「𠵱家好似上咗癮咁，每周好期待呢日來臨！」即使沒有時間，她都會為了流汗，而去行斜路或者踏單車。

江美儀與周潤發及一眾藝人，時常開開心心，齊齊上山跑，如今都征服了多個香港山頭！（Instagram@elenakongmayyee）

2. 每月茹素15日

江美儀因為信仰關係，每個月農曆初一至十五，都會吃素，每個月大約茹素15日，已經維持了４年。江美儀表示食素後會變得精神，減少水腫，皮膚亦會變白，睡眠質素也會提升！她坦言：「吃齋的好處，感覺無咁水腫，無咁疲累，雖然吃齋沒有肉，但其實吃肉要用很多能量去消化，而且吃齋無咁多毒素，但如要我完全放棄肉又不可能，因為我其實很喜歡吃肉。」

江美儀與廚藝專家蕭秀香（三姐）為新節目《女人必學100道菜》分開教煮，其中江美儀要準備25道素食！(《女人必學100道菜》節目照片)

別以為素菜乏味，江美儀坦言現今素食變成一種潮流，而素食款式和味道都可以千變萬化，希望可以解除大眾對素食的誤解。江美儀與廚藝專家蕭秀香（三姐）即將合作主持新節目《女人必學100道菜》，美儀坦言節目挑戰性高，而她將會教煮25道素食。江美儀直言有時想食水煮魚的時候，就會烹飪「麻辣水煮百靈菇」，發現味道相近，原來就算食素都可以好滋味！

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3. 一日喝足兩碗湯水

江美儀有定期煲湯水的習慣，堅持每一日都會飲湯，在起床時和睡前都會喝一碗！其中她偏愛清淡的湯水，如果剛好是素食的日子，她會煲豆湯或者紅蘿蔔粟米湯，再加入合桃、腰果或花生。

江美儀煲湯了得，是養顏的好方法。（Instagram@elenakongmayyee）

江美儀確實有不少煲湯的心得，表示：「例如陳腎羅漢果西洋菜煲瘦肉湯便冇得頂，飲完即刻降晒火，很舒服；如果好趕時間，最好是煲蘋果瘦肉湯，燥底寒底熱底甚麼人都適合，又甜又有益，加些鮮百合更好；或者滾魚尾湯，可配番茄、木瓜、南瓜。」

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4. 只飲暖水 謝絕別的飲料！

原來江美儀只喝暖水，其他飲品，例如咖啡、奶茶、汽水等等，通通不喝！即使是冰冷食物，她都一向少吃，最多是間中應酬飲少少香檳。之前美儀在拍攝《My 盛Lady》街景時，正直大熱天，當時眾演員都飲凍飲解渴清涼，但是唯獨江美儀堅持飲暖水。可見，她就連日常飲食，都不受身邊人影響，對於自己的飲食控制充滿毅力！

江美儀平日行山都會準備一大支水，來補充水分。（Instagram@elenakongmayyee）

與21歲的自己無異？力證天然美貌零整形

江美儀初初入行時，最先是拍攝電視廣告，江美儀曾經在社交平台上分享自己1993年人生第一個廣告，引來網民留言：「依然很美」、「點解你個樣可以唔變嘅呢」，大讚48歲的江美儀與年青21歲時的樣子沒有分別，完全力證她天然零整形。

江美儀曾經在社交平台上分享自己1993年人生第一個廣告，引來網民留言：「依然很美」(1993年蝶安護超薄護翼衛生巾廣告/Instagram@elenakongmayyee)

江美儀的保養秘訣，最主要都是控制飲食，以及保持運動的習慣。幸得發哥的陪跑，令她愛上行山，變得更加重視和珍惜健康的身體，享受運動中的得着，學習人生的態度。

人生嘅道路同行山好似，無論前面條路係點樣都要靠自己去經歷...挑戰自己攀過一個又一個高山。 江美儀

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